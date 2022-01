OnePlus 10 Pro klepe na dveře, odhalení přijde začátkem roku

Nejen fanoušci čínské značky OnePlus netrpělivě vyhlížení nový vlajkový model s označením 10 Pro. Ten už dříve potvrdil sám generální ředitel společnosti, včetně informace, že jeho odhalení proběhne už tento měsíc, nicméně konkrétní datum už neprozradil.

OnePlus 10 Pro launching on January 11, 2022 according to this leaked video on Weibo.https://t.co/Ww4xlK9Phd#OnePlus #Oppo pic.twitter.com/MhcQxBFkIw

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 30, 2021