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Oneplay v září: dorazí Love Island, SuperStar a slavný film režiséra Nolana

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 9. 10:30
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Love Island 2026
  • Na platformu Oneplay v září dorazí hned několik nových filmů či oblíbených reality shows
  • Za zmínku stojí například návrat pěvecké soutěže SuperStar či velmi oblíbeného Love Islandu
  • Fanoušky filmových klasik potěší opus Christophera Nolana Počátek

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky můžete zhlédnout v září?

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SuperStar

  • Datum premiéry: 1. září 2026

Na obrazovky televize Nova, respektive platformu Oneplay, se vrací pěvecká soutěž SuperStar, která si doteď dávala 5letou pauzu. Měl by to být navíc návrat ve velkém stylu, protože moderátorem bude zkušená ikona Leoš Mareš, v porotě pak usedne čtveřice složená z Pavola Habery, Calina, Jakuba Prachaře a zpěvačky Ewy Farne.

Premiérový castingový díl byl odvysílán již 1. září, shodně na TV i v databázi Oneplay pak každou středu přibude další epizoda. Co do rozsahu by měli mít jednotlivé díly 90–120 minut.

Love Island, 6. řada

  • Datum premiéry: 7. září 2026

I další zářijový týden se ponese ve znamení návratu jedné oblíbené televizní show, a sice seznamovacího Love Islandu. Jde o reality show, ve které skupina nezadaných soutěžících hledá lásku v luxusní vile. Účastníci se postupně párují, absolvují různé výzvy a musí řešit nejen vzájemné sympatie, ale také žárlivost, nové příchozí a nečekané přepárování. Kdo zůstane bez partnera, může ze soutěže vypadnout.

Na Oneplay teď v pondělí zamíří 6. série českého provedení, kterým provází moderátorka Zorka Hejdová. Epizody mají obvykle zhruba 60 minut, platforma navíc chystá i návrat pořadu Love Cast, který ukazuje divákům pohled do zákulisí.

Upíří deníky (The Vampire Diaries)

  • Datum premiéry: 17. září 2026
  • Hrají: Ian Somerhalder, Paul Wesley, Nina Dobrev, Kat Graham, Candice King

Není přehnané prohlásit, že seriál Upíří deníky (65 % na ČSFD) ovlivnil minimálně jednu generaci mladých lidí. Patří mezi nejúspěšnější seriály svého žánru a sledují osud středoškolačky Eleny Gilbert, jejíž život se obrátí vzhůru nohama po příchodu tajemných bratrů Stefana a Damona Salvatorových. Mezi trojicí se postupně rozvíjí komplikovaný milostný trojúhelník, do kterého se zamotávají upíři, vlkodlaci, čarodějové i další nadpřirozené bytosti.

Seriál nabízí kombinaci romantiky, dramatu, napětí a hororu a postupně rozšiřuje svůj svět o další postavy a mytologii. Upíří deníky mají celkem osm řad a 171 epizod, takže jde o pořádnou porci zábavy pro fanoušky nadpřirozených příběhů. 17. září zamíří na Oneplay všech 8 sérií.

Počátek (Inception)

  • Datum premiéry: 19. září 2026
  • Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe

Film Počátek (89 % na ČSFD, 6. nejoblíbenější film) režiséra Christophera Nolana z roku 2010 patří mezi nejzajímavější sci-fi thrillery posledních let. Leonardo DiCaprio v něm hraje Dominicka Cobba, specialistu na získávání tajných informací z lidského podvědomí prostřednictvím snů. Tentokrát ale dostane zdánlivě nemožný úkol – místo krádeže myšlenku do mysli svého cíle naopak zasadit.

Cobb a jeho tým se proto vydávají do několika vrstev snů, kde se pravidla reality neustále mění. Počátek je typický Nolanův film, který kombinuje akci s komplexním příběhem a nechává diváka přemýšlet i dlouho po závěrečných titulcích. Samozřejmostí je sázka na praktické efekty namísto CGI.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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