One UI 8 na prvních screenshotech. Nové prostředí si odbyde premiéru letos v létě

V minulých letech Samsung vydával nové verze operačních systémů pro stávající smartphony krátce po uvolnění nového Androidu, s poslední verzí ale Korejci narazili. Vývoj nadstavby One UI 7 zjevně neprobíhal podle plánu, neboť její distribuce byla zahájena teprve minulý týden – sedm měsíců od představení Androidu 15. V systému byla navíc na objevena chyba, kvůli které muselo být postupné uvolňování pozastaveno. Snad se podobné problémy vyhnou nadcházející verzi One UI 8, která by údajně měla dorazit už letos v létě.

One UI 8 na prvních screenshotech

Zrychlený vývoj prostředí One UI 8 koresponduje se změnou harmonogramu vydávání nových verzí operačního systému Android. Zatímco v minulých letech Google vydával nové verze systému v srpnu nebo v září, letos to chce stihnout o tři měsíce dříve, pravděpodobně v červnu. Z tohoto důvodu museli Korejci zařadit vyšší rychlostní stupeň, neboť chtějí nový systém nasadit letos v létě do nových ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7.

Práce na One UI 8 usilovně probíhají, o čemž svědčí i první únik obrázků z tohoto prostředí. Zatímco aktuální One UI 7 přináší spoustu designových i funkčních změn, nadcházející verze pravděpodobně bude spíše evoluční.

Ze zveřejněných obrázků je patrné, že Samsung chystá drobné vizuální změny, které budou viditelné například v systémových aplikacích Galerie a Správce souborů. První jmenovaná aplikace obsahuje průhledný design podnabídek a ohraničení ikonek, v druhé pak vidíme novou domovskou obrazovku obsahující více obdélníkových polí namísto čtvercových.

Testovací verze One UI 8 rovněž ukazuje dostupnost funkce Now Brief na starších smartphonech – dosud je totiž exkluzivní pro smartphony řady Galaxy S25. Zveřejněné snímky obrazovky pocházejí z loňské skládačky Galaxy Z Fold 6.

Prostředí One UI 8 má být aktuálně ve fázi „hlubokého interního testování“, je dost možné, že Samsung v příštích týdnech vypustí veřejnou ochutnávku. Premiéra letošních skládaček by se měla uskutečnit v červenci nebo v srpnu, tudíž na vývoj již mnoho času nezbývá.

