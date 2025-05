One UI 8 dorazí nezvykle brzy. Známe první novinky

Samsung si dal s aktualizací starších smartphonů na Android 15 s prostředím One UI 7 pořádně na čas – první telefony se nového systému dočkaly teprve minulý měsíc, tedy víc než půl roku od uvolnění finálního Androidu 15. Nadcházející verze by měla být uvolněna výrazně dříve, mimo jiné i s ohledem na to, že Google má v plánu výrazně uspíšit vydání Androidu 16.

Android 16 bude pravděpodobně odhalen už příští týden v rámci pořadu The Android Show. Google tento systém již několik měsíců (veřejně) testuje, podle oficiálního harmonogramu by měl být dokončen ještě před letošními letními prázdninami. Samsung pro Android 16 chystá novou verzi nadstavby One UI, která pravděpodobně taktéž dorazí se značným předstihem.

Hey Galaxy Fam!!

Hearing from sources that Samsung might launch the One UI 8 Beta as early as June!

But as always — take it with a grain of salt. Samsung’s update timelines can shift anytime! pic.twitter.com/s0URGAJMwv

— Tarun Vats (@tarunvats33) May 3, 2025