One UI 6.0 se blíží. Samsung na vývojářské konferenci ukázal největší novinky

Samsung oficiálně představil prostředí One UI 6.0

Většinu novinek jsme již znali z beta verzí systému

Finální verze by mohla být dostupná ještě do konce letošního roku

V těchto dnech probíhá vývojářská konference Samsungu. Korejská firma tuto událost otevřela úvodní tiskovou konferencí, na které bylo odhaleno několik (nejen) mobilních novinek. Ze světa smartphonů jsme se dočkali jednak čipsetu Exynos 2400, a také nové odhalení novinek v chystaném mobilním systému One UI 6.0.

One UI 6.0 klepe na dveře

Představení prostředí One UI 6.0 bylo jen formální událostí, neboť už několik týdnů je možné jej testovat prostřednictvím aplikace Samsung Members na vybraných smartphonech. Jelikož však Google v tomto týdnu vypustil finální verzi Androidu 14 pro telefony Pixel, je na čase, aby i ostatní výrobci dali najevo, že s novým systémem můžeme počítat i na jejich smartphonech.

Android 14 na telefonech Samsung přinese nejen většinu novinek od Googlu, ale i spoustu svých vlastních. Mezi ty hlavní patří upravená podoba stahovací roletky, nové systémové písmo, a také několik nových nástrojů pro úpravu fotografií a videa. Mezi ně patří například funkce Photo Remaster k opravám fotografií nebo Object Eraser k vymazávání nežádoucích objektů v nich.

Na tiskové konferenci Samsung ukázal funkci Samsung Studio umožňující provádět vícevrstvé úpravy videa s přidáváním textu, nálepek, hudby apod. Pokud vás zajímají všechny novinky, které One UI 6.0 obsahuje, odkážeme vás do našeho dřívějšího článku.

Kdy One UI 6.0 dorazí?

Samsung bohužel neprozradil, kdy začne distribuovat ostrou verzi systému na své smartphony a tablety. Pouze jsme se dočkali rozšíření beta programu na smartphone Galaxy Z Fold 5 – v jeho případě má beta verze označení F946BXXU1ZWJ2 a vyžaduje stažení 2,7GB balíku. Jedná se o první skládačku od Samsungu, která ochutnávku nového prostředí dostala, dá se předpokládat, že brzy budou následovat i ostatní skládačky. Testovat mohou uživatelé Samsung Members v USA a Indii.

Samsung také vypustil druhou beta verzi One UI 6.0 pro smartphony řady Galaxy S22, která víceméně přináší pouze opravy chyb, mimo jiné i díky stabilizačnímu kódu přímo od Googlu. Tato verze je pravděpodobně již založena na finální verzi Androidu 14 z tohoto týdne, což znamená jediné – po fázi testování a ladění novinek dodaných Samsungem by mohlo dojít k postupnému nasazení hotové verze.

Jako první se tradičně dočkají poslední generace vlajkových modelů, přičemž některé z nich by mohly nové prostředí dostat ještě do konce letošního roku. Samsung má před sebou spoustu práce, neboť s novým prostředím One UI 6.0 se počítá u několika desítek zařízení – jejich seznam jsme zveřejnili v tomto článku.