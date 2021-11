One UI 4.0 pro řadu Galaxy S21 je na spadnutí, brzy začne test na Galaxy S20

Samsung se připravuje na vydání nového prostředí One UI 4.0 pro své stávající smartphony. Korejský gigant donedávna umožňoval jeho testování na smartphonech řady Galaxy S21, avšak před nedávnem přestal do beta programu přidávat nové účastníky, což naznačuje blížící se termín vydání finální verze. Testování nadstavby Androidu 12 nadále pokračuje na ohebných smartphonech Galaxy Z Fold 3 a Flip 3, brzy by se měly přidat další telefony.

One UI 4 brzy zamíří na Galaxy S20

Podle oficiálního moderátora diskuzního fóra Samsung Members se připravuje otevření beta programu pro smartphony řady Samsung Galaxy S20. Tyto telefony aktuálně běží na verzi One UI 3.1 (EUI4), která je v jejich případě poslední softwarovou aktualizací založenou na Androidu 11. V příspěvku zatím není zmíněn smartphone Galaxy S20 FE; ten se patrně dočká nového Androidu později.

Termín otevření beta programu je zatím neznámý, což nás ovšem trápit nemusí, neboť v našich končinách stejně není přístupný. I tak máme alespoň naději, že nové prostředí pro řadu Galaxy S20 by mohlo dorazit poměrně brzy. One UI 4.0 přináší velkou spoustu novinek – dynamická témata Material You, nové widgety, vylepšené aplikace, upravené notifikační centrum s rychlými přepínači a mnoho dalšího. Více informací lze načerpat v našem souhrnném článku nebo ve dvojici videí, kterými Samsung své nové prostředí představuje.