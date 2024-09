Ohýbá se nadvakrát, přesto je velký jako Fold 6! Tloušťka Huawei Mate XT bere dech

Skládačka Mate XT od Huawei je jen o 0,7 milimetrů tlustší, než Galaxy Z Fold 6

Na rozdíl od něj má ale dva ohebné klouby a vnitřní displej s úhlopříčkou 10,2 palců

I když tloušťka na papíře vypadá působivě, v praxi se ale může jednat spíše o nevýhodu

I přes to, že Huawei nemá na západních trzích na růžích ustláno to neznamená, že by vzdal svou snahu inovovat technologický svět. S představenou nadvakrát ohebnou skládačkou Mate XT je více než jasné, že to myslí vážně. Ačkoli jsme podobné typy skládaček viděli už dříve u jiných výrobců, vždy se jednalo o prototypy – čínský gigant je v tomto ohledu vůbec první, kdo své zařízení dostane až na pulty obchodů.

Je extrémně nízká tloušťka Mate XT výhoda?

Pochopitelně dva ohebné klouby zařízení budí největší pozornost, společně s astronomickými cenami oprav. Je zde ale ještě jedna věc, která sice už byla zmíněna, přesto je lepší se na ní podívat na vlastní oči, než jen řečí čísel. Na mysli mám pochopitelně tloušťku Huawei Mate XT, která bez nadsázky bere dech. Ve složeném stavu je totiž jen o něco málo tlustší, než aktuálně jedna z nejpopulárnějších skládaček na trhu, Galaxy Z Fold 6.

Na Redditu nyní koluje první snímek, kdy někdo postavil vedle sebe oba smartphony a i pří přímém porovnání je těžké uvěřit, že se Huawei podařilo vměstnat 10,2″ skládací panel do takto tenkého zařízení. Ano, Galaxy Z Fold 6 má na tloušťku 12,1 milimetrů, zatímco tloušťka Mate XT se zastavila na 12,8 milimetrech a Samsung tedy v této kategorii „vyhrál“, při zohlednění kontextu ale vyhrává Huawei na celé čáře.

Samozřejmě ale skládačky nejsou jen o tloušťce. Důležitá je také odolnost při běžném používání, nebo také ergonomie. Kupříkladu ohebný telefon od Honoru, Magic V3, se sice chlubí tloušťkou pouhých 9,3 milimetrů, nicméně takto tenké zařízení už může být pro některé uživatele až příliš tenké a tedy hůře ovladatelné pro každodenní používání. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že právě rozevření Magicu V3 není díky extrémně tenkému tělu úplně pohodlné.

Konec konců je zde také důvod, proč se výrobci chytrých telefonů již nepředhánějí v tom, kdo vyrobí nejtenčí smartphone – odolnost. Udržet strukturální pevnost u velmi tenkého zařízení je poměrně náročné a v praxi obtížně realizovatelné, tudíž bude zajímavé sledovat, zda nízká tloušťka Huawei Mate XT nebude z dlouhodobého hlediska spíše handicapem.