Huawei Mate XT oficiálně: nadvakrát ohebná skládačka mění pravidla hry

Huawei oficiálně představil první nadvakrát ohebnou skládačku na trhu

Zaujme nejen OLED panelem o velikosti 10,2″, ale také povedenými fotoaparáty či rychlým nabíjením

K dostání bude pouze v domovské Číně za cenu začínající na přibližně 77 tisících korun

Tu a tam jsme svědky technologického milníku, který rozhodně stojí za pozornost. Bylo tomu například při uvedení prvního iPhonu, nebo při představení první komerčně dostupné skládačky. Nyní se o takový milník postaral čínský Huawei, který den po nových iPhonech představil svou vlastní vizi budoucnosti jménem Mate XT. Jedná se o už delší dobu spekulovaný ohebný telefon, který má rovnou dva klouby a tudíž může fungovat hned v několika různých režimech. Čím vším nadvakrát ohebná skládačka Huawei Mate XT zaujme?

První nadvakrát ohebná skládačka na trhu

Nejprve pár slov k samotné konstrukci. Ta spoléhá na dva klouby, které rozdělují smartphone na třetiny. Zatímco jeden z kloubů se ohýbá směrem dovnitř, ten druhý se ohýbá směrem ven. Díky otevírání do písmene Z může levá strana panelu sloužit jako vnější displej ve složeném stavu, přičemž uživateli nabídne panel o velikosti 6,4 palců. Zajímavostí je, že Huawei Mate XT má být ve složeném stavu 12,8 milimetrů tenký, což je jen o něco málo více, než v případě Samsungu Galaxy Z Fold 6 (12,1 milimetrů) a překvapivě méně, než v případě Galaxy Z Fold 5 (13,4 milimetrů).

Největší pozornost na sebe pochopitelně poutá displej. Tím je 10,2″ LTPO OLED s rozlišením 2232 × 3184 pixelů a poměrem stran 16:11 a ve své podstatě se v rozloženém stavu jedná o klasický tablet. Pakliže je to na vás ale příliš velká plocha, můžete Huawei Mate XT využívat i jen ze dvou třetin, kdy dostanete k dispozici panel o velikosti 7,9″, tedy srovnatelnou velikost s aktuálními skládačkami.

Výbava je více než solidní

Čínský gigant se nepochlubil, jakým čipsetem zařízení osadil, nicméně odhadujeme, že použil vlastní Kirin 9010 5G, který již využil u svého zařízení Pura 70 a jenž rovněž podporuje satelitní komunikaci. Z další výbavy má být přítomný například Bluetooth 5.2, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či infračervený senzor. Software je pochopitelně Harmony OS. Co se týče baterie, tady naráží Mate XT na první kompromisy. Ačkoli baterii s kapacitou 5600 mAh doprovází 66W drátové a 50W bezdrátové nabíjení, vzhledem k velikosti panelu pravděpodobně nebude trhat rekordy ve výdrži na jedno nabití.

Opomenout nesmíme ani fotoaparáty. Ty jsou na zadní straně rovnou tři, konkrétně 50Mpx hlavní fotoaparát s fotočipem o velikosti 1/1.56″ a variabilní clonou f/1.4 až f/4.0, 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2 a 12Mpx periskopický teleobjektiv s 5,5× přiblížením. K dispozici je ještě kamerka ukrytá v průstřelu displeje, která nabízí rozlišení 8 Mpx.

Cena a dostupnost

Co potěší je bohaté prodejní balení, které by mělo obsahovat pouzdro s možností stojánku, sluchátka Huawei FreeBuds 5, 66W adaptér a 88W adaptér do automobilu. Zvlášť k dokoupení poté bude skládací klávesnice. Co už ale nepotěší je oznámená cena a dostupnost. Už při únicích jsme odhadovali, že Huawei si nechá za svou skládačku pořádně zaplatit a bohužel jsme se nemýlili.

Za verzi s 16 GB RAM a 256 GB interní paměti zaplatí zájemci 19 999 jüanů (cca 77 tisíc s daní), zatímco za variantu s 16 GB RAM a 1 TB interního úložiště zaplatí rovnou 23 999 jüanů (cca 93 tisíc korun s daní). I v případě, že byste byli ochotní za nadvakrát ohebnou skládačku od Huawei tyto peníze zaplatit, máte bohužel smůlu – zařízení bude alespoň prozatím dostupné pouze v domovské Číně, přičemž se nedá předpokládat, že by se, vzhledem k ceně a postavení Huawei na západních trzích, v dohledné době dostalo také do našich končin.