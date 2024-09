Oprava Huawei Mate XT se pekelně prodraží: stojí jako nový iPhone

Servis nadvakrát ohebné skládačky Huawei Mate XT se pořádně prodraží

Výměna displeje stojí podobně, jako nový iPhone 16 Pro

Ne všechny servisní úkony jsou ale drahé

Ohebné telefony stále patří do kategorie luxusnějších zařízení, a to i přes to, že v posledních letech výrazně zlevňují. Pořízení skládačky je ovšem jedna věc, ale ta druhá jsou následné ceny servisních úkonů v případech, kdy vám například telefon upadne. A ruku na srdce, některým z nás se to stává poměrně často. Zatímco u běžných vlajkových modelů může třeba taková oprava displeje přijít klidně i na několik tisíc, v případě ohebných smartphonů jsou částky mnohdy daleko vyšší.

Výměna displeje stojí jako nový iPhone

Asi není žádným překvapením, že v případě první nadvakrát ohebné skládačky Huawei Mate XT tomu není jinak. Ostatně samotný telefon začíná na ceně okolo 80 tisíc korun s daní, tudíž se dá předpokládat, že oprava se taktéž prodraží. Nijak zvlášť tomu nepomůže ani fakt, že Huawei je se svou skládačkou průkopníkem, přičemž jak všichni víme, být první něco stojí. To potvrdil také samotný čínský gigant, který na svých stránkách zveřejnil oficiální ceník oprav své skládačky Huawei Mate XT.

Pokud by se vám stalo, že byste potřebovali nezáručně opravit displej, tedy ten nejdražší komponent v zařízení, připravit si budete muset částku 7999 jüanů, tedy v přepočtu přibližně 31 tisíc korun s daní. Za tuhle cenu už pořídíte zbrusu nový iPhone 16 Pro. A to už je k zamyšlení. Suverénně nejdražší položkou na opravu je nicméně základní deska, jejíž výměna stojí 9099 jüanů, tedy přibližně 35 tisíc korun. Naštěstí tento typ servisu není až tak obvyklý, jako právě výměna displeje. Dražší položkou je poté ještě výměna zadního krytu, která stojí 1379 jüanů (cca 5300 korun s daní).

Ne všechny servisní úkony vás ale budou stát ledvinu. Například výměna baterie majitele Mate XT přijde na relativně příjemných 499 jüanů (cca 2 tisíce korun s daní), hlavní fotoaparát stojí 759 jüanů (cca 3 korun s daní), teleobjektiv 578 jüanů (cca 2300 korun s daní), širokoúhlý fotoaparát 269 jüanů (cca tisíc korun s daní) a selfie kamera 379 jüanů (cca 1500 korun s daní). V tomto případě lze použít známé přísloví: kdo chce opici, musí mít také na banány.