Ohnout, natáhnout a pokroutit: pro flexibilní panely od LG žádný problém

LG představilo nový prototyp flexibilního OLED panelu

Ten se dokáže roztáhnout až o 50 procent oproti své původní délce

Otázka prozatím visí nad jeho komerčním využitím

Ohebné panely jsou tady s námi už nějaký ten pátek, minimálně ve formě prototypů. Mezi přední experimentátory s flexibilními displeji patří jihokorejský gigant LG, který nedávno oznámil novou verzi svého jedinečného natahovacího displeje s vylepšenou pružností a odolností. Dvanáctipalcový prototyp lze nyní roztáhnout až na délku 18 palců (cca 45 centimetrů), aniž by se zničil, což otevírá nové možnosti, kam lze takové obrazovky umístit a jak je využít.

Kde najde flexibilní OLED panel od LG své uplatnění?

LG poprvé předvedlo prototyp displeje už v roce 2022, avšak v té době jej bylo možné roztáhnout pouze z 12 na 14 palců, tedy asi jen o 20 procent jeho délky. Nejnovější prototyp disponuje novou konstrukcí a vylepšeným křemíkovým substrátem, což je materiál, který se podobá kontaktním čočkám, jenž zvyšuje roztažitelnost panelu až na 50 procent. Nový prototyp je vyroben s použitím mikrodiod a je schopen zobrazovat plné barvy RGB v jemnosti až 100 ppi, přičemž je odolnější než předchozí verze. Podle LG Display jej lze opakovaně roztáhnout více než stotisíckrát, přičemž si zachovává vysokou kvalitu obrazu. A to i v extrémních podmínkách, jako je vystavení nízkým nebo vysokým teplotám a vnějším nárazům.

Ačkoli ohebné displeje jsou pro spotřebitele k dispozici již několik let v rámci skládacích chytrých telefonů a v některých případech dokonce i v televizorech, LG zatím neoznámilo plánované komerční využití pro svůj nový prototyp. Firma ovšem očekává, že tato technologie bude mít řadu využití – nabízí se například integrace do chytrého oblečení, aniž by došlo k omezení komfortu, nebo obrazovek infotainmentu v automobilech, které se mohou lépe přizpůsobit křivkám a tvaru palubní desky, aniž by vizuálně narušovaly design interiéru vozidla.