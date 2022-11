Ohebný Oppo Find N2 se poodhaluje. Výbava má být špičková

Ohebný smartphone Oppo Find N2 na konci loňského roku mile překvapil – první příspěvek této čínské značky do světa skládaček se obešel bez vážnějších prohřešků, a navíc zaujal poměrně kompaktními rozměry. Nelze se tak divit, že se chystá druhá generace, která pravděpodobně dorazí již zanedlouho. Naznačuje to jednak nedávný únik prvních specifikací a také čerstvě zveřejněné snímky obrazovky, které rovněž dávají možnost nepřímo nahlédnout pod kapotu.

Uniklé screenshoty prozrazují téměř čtvercový tvar ohebného displeje, což byl případ i minulé generace. Zobrazovač by se měl pyšnit i podobnými parametry – spekuluje se o 7,1″ AMOLEDu s technologií LPTO, která dokáže podle potřeby dynamicky měnit obnovovací frekvenci až do 120 Hz. Snímek spuštěného benchmarku sice neukazuje název čipsetu, ale frekvence jednotlivých procesorových jader naznačují, že se bude jednat o Snapdragon 8+ Gen 1. Tomu navíc bude k ruce koprocesor MariSilicon X využívající umělou inteligenci ke zpracování obrazu z fotoaparátů. Jejich konfiguraci zatím neznáme, ovšem spekuluje se o tom, že by jejich barvy měl ladit Hasselblad, který aktuálně spolupracuje s OnePlus ze stejné korporátní skupiny.

SoC se má opírat o 12 GB RAM, úložiště pak nabídne prostor o kapacitě 256 GB. Část si nicméně ukrojí operační systém Color OS 13 založený na Androidu 13. Hovoří se rovněž o čtečce otisků prstů na boku a o zádech z umělé kůže v černé, bílé a zelené barvě. Premiéra Oppo Find N2 je odhadována na prosinec letošního roku, kromě něj prý Číňané pracují i na druhém ohebném telefonu véčkové konstrukce.