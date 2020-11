Ohebné nebo rolovací? Budoucnost smartphonů bude rozhodně zajímavá

Smartphone už je dnes „hotová věc“. Ještě před pár lety bylo používání levných smartphonů s Androidem doslova utrpení – slabý výkon, nekvalitní displeje, otřesné fotoaparáty, laciný vzhled apod. Doba však pokročila, a pokud nejste náročný uživatel (nebo fanoušek Apple), vyřídíte si veškerou potřebnou agentu na telefonu za pár tisícovek.

To pochopitelně nehraje do karet výrobcům telefonů, kteří potřebují přesvědčovat zákazníky ke koupi svých špičkových modelů. Dnes si málokdo sedne na zadek z ještě barevnějšího displeje, ještě většího počtu fotoaparátů nebo ještě většího výkonu. Právě z tohoto důvodu se vyčkávalo na příchod nové technologie, která obrátí svět mobilních telefonů naruby. Aktuálně by tou technologií mohly být ohebné displeje.

Přestože někteří výrobci již představili druhou generaci svých skládacích smartphonů, technologie ohebných displejů je stále v plenkách. Výrobci stále hledají ten „správný“ způsob využití, který má v potenciálním zákazníkovi vzbudit pocit: „přesně takové zařízení potřebuji“. V podstatě jsme se zatím setkali se dvěma druhy skládacích zařízení s ohebným displejem:

V minulém týdnu pak překvapila společnost Oppo konceptuálním smartphonem Oppo X 2021 s rolovacím displejem, který tento dvojlístek rozvíjí zcela novým směrem. Jedná se o další krok v éře smartphonů s ohebnými displeji?

Sympatické je, že odhalený telefon od Oppo neexistuje pouze na papíře, ale i v reálných a funkčních prototypech, což dává naději, že se s tímto form-faktorem dříve či později setkáme. Ostatně společnost LG se netají tím, že podobný smartphone pod hlavičkou projektu Explorer chystá a pravděpodobně se s ním vytasí už na začátku příštího roku.

Z hlediska použití má tento způsob nakládání s ohebným displejem blíže k druhému typu skládacích smartphonů – máte v ruce telefon, který lze v případě potřeby rozložit do větších rozměrů; v případě Oppo X 2021 se plocha zobrazovače téměř zdvojnásobí. Výhoda tohoto řešení je zřejmá na první pohled; zařízení nevypadá jako dva telefony položené na sebe, svými rozměry (byť přesné míry zatím neznáme) připomíná jakýkoliv jiný smartphone dneška.

OPPO hardware structural engineer Jin Xiang at a recent press conference said, OPPO X 2021 has been tested rigourously for 100,000 curls. 50 times a day shouldn't be a problem. It can be used for five years, and 100,000 times is not the limit. pic.twitter.com/OYMvRZJZEq

— Abdul Q. (@AndroidSaint) November 20, 2020