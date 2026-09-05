Odolný RugOne Xsnap 7 Pro přežije apokalypsu, navíc v sobě ukrývá akční kameru

- RugOne Xsnap 7 Pro rozhodně není běžný odolný smartphone
- Ve fotomodulu na zadní straně se navíc ukrývá vyjímatelná akční kamera
- Do prodeje se telefon dostane už v říjnu letošního roku
Odolné smartphony jsou poměrně specifická kategorie zařízení pro relativně úzký okruh uživatelů, přičemž odlišit se v tomto odvětví není vůbec jednoduché. Většinu nákladů totiž spolknou certifikace a zvyšování odolnosti, přičemž často nezbyde na kvalitnější hardware, neboť uživatelé kromě vysoké odolnosti očekávají také příznivou cenu. Na veletrhu IFA v Berlíně se prezentovala také pro českého uživatele víceméně neznámá společnost RugOne se svým smartphonem Xsnap 7 Pro, který ale rozhodně ví, jak zaujmout.
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Odolný smartphone s vyjímatelnou akční kamerou
Prim hraje v případě RugOne Xsnap 7 Pro pochopitelně odolnost, přičemž splňuje certifikace IP68 a IP69K, což znamená, že si poradí nejen s prachem a vodou, ale také intenzivním proudem vody. To by až tak výjimečné nebylo, stejně jako MediaTek Dimensity 8400 5G, 12 GB RAM, 6,67″ 120Hz AMOLED panel či fotovýbava v podobě stabilizovaného 50Mpx hlavního fotoaparátu, 64Mpx nočního fotoaparátu s podporou infračervených LED nebo 32Mpx selfie kamery. Operační systém je Android 16 a výrobce slibuje 3 velké aktualizace.
Hlavním tahákem je vyjímatelný modul, který je ve své podstatě akční kamera. Ta sice není tak schopná, jako například DJI Osmo Nano nebo Insta360 GO Ultra, nicméně zvládne nahrávat v rozlišení 2,7k při 30 snímcích za sekundu, a to v úhlu 133 stupňů. Podle RugOne je video zpracováváno pomocí algoritmů pro korekci zkreslení, aby objekty vypadaly přirozeně, zatímco softwarová stabilizace pomáhá vyhlazovat záběry i v případě, že je kamera otočena o 360 stupňů. Kapacita paměti je 64 GB, což zvládne pojmout až osm hodin záběru ve Full HD kvalitě – výhodou je, že po každém připojení do telefonu mohou být záběry automaticky překopírovány do 512GB paměti telefonu.
Co se týče výdrže, zvládne akční kamera natáčet až 40 minut, přičemž tuto dobu můžete prodloužit opakovaným dobíjením po vložení do telefonu až na 800 minut. Samotný RugOne Xsnap 7 Pro má poté baterii o kapacitě 9300 mAh, tudíž má energie na rozdávání. RugOne prezentoval svůj Xsnap 7 Pro poprvé v letošním roce už na MWC v Barceloně, nicméně do prodeje půjde až později – společnost v první řadě chystá 7. září Kickstarterovou kampaň, kde bude smartphone k dispozici za 799 eur (cca 19 300 korun). Do běžného prodeje by se poté měl dostat v říjnu.