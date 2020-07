Odklon od červené tradice. Takhle vypadá prodejní balení OnePlus Nord

OnePlus Nord je v poslední době velmi často skloňované slovní spojení. Není se čemu divit. OnePlus velmi proaktivně vypouští stále nové informace o chystaném modelu a technologická komunita už netrpělivě čeká na příchod tohoto nového začátku značky. Nord má být jméno pro zcela novou produktovou řadu OnePlus a s tím jde ruku v ruce také nový design a tvář značky. Díky informacím z oficiálního instagramového účtu OnePlus Nord už víme, že prodejní balení prošlo velkou změnou. A podle mého subjektivního názoru se jedná o změnu k lepšímu.

Těšíme se: OnePlus bude mít na českém a slovenském trhu oficiální distribuci

Telefony od OnePlus byly vždy zabaleny do červenobílé kombinace a výjimku tvořily pouze speciální edice McLaren. OnePlus Nord půjde úplně opačným směrem barevného spektra a i to možná dokazuje zcela nové začátky. Černá se světle modrou působí příjemným dojmem a OnePlus Nord by to k dokonalosti dotáhl barevně korespondujícím příslušenstvím jako v případě předchozích modelů OnePlus. Například černá nabíječka a světle modrý kabel by dokázal skvělý smysl pro detail.

Budoucí majitele modelu OnePlus Nord potěší zpráva o přítomnosti optické stabilizace obrazu. Ta pomůže s focením nočních snímků, natáčení videí a využití najde i v jiných situacích. Pokud bude cena skutečně začínat na 299 dolarech, bude se jednat o jeden z nejlepších poměrů ceny a výkonu. Oficiální instagramový účet neustále zveřejňuje nové informace a je možné, že před oficiálním představení již budeme vědět úplně vše.