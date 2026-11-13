Odklad základního iPhonu 18 nezpůsobila paměťová krize, údajně za ni může Samsung

- Jak jste určitě zaregistrovali, Apple na podzim nepředstavil základní iPhone 18
- Dočkali jsme se jen vlajkové dvojice iPhone 18 Pro (Max) a skládačky iPhone Duo
- O důvodu tohoto kroku se dlouho spekulovalo a nyní se ukazuje, že za něj možná může Samsung
O tom, že Apple plánuje rozdělení premiéry nové řady iPhone 18, se začalo spekulovat dlouhé měsíce před samotnou podzimní akcí. Většina zdrojů se shodla na tom, že se jako první dočkáme vlajkových modelů iPhone 18 Pro (Max) a skládačky iPhone Duo, které doplní základní model iPhone 18 po boku dvojice iPhone 18e a iPhone Air 2 až v roce 2027. Tak se opravdu stalo a vypadá to, že hlavní příčinou tohoto rozdělení se stal Samsung.
Kdepak paměťová krize
Původně se hojně spekulovalo o tom, že Apple přistoupil k rozdělení premiéry na dvě etapy kvůli paměťové krizi. Že zkrátka chtěl mít vyhrazen dostatečný počet paměťových modulů k výrobě vlajkových telefonů, které tvoří páteř jeho mobilního byznysu. Nyní se ale na světlo dostávají informace o tom, že hlavní příčinou mohl být Samsung.
Tyto zprávy přinesl japonský web Semiconportal, dle kterého odložil Apple uvedení iPhonu 18 kvůli tomu, aby poskytl Samsungu čas na výrobu dostatečného množství snímačů pro fotoaparát základního iPhonu. Vývoj těchto nových čipů měl odstartovat na jaře s tím, že se do sériové výroby dostanou až na podzim, tedy v době, kdy by byl iPhone 18 za normálních okolností již dostupný.
Výroba se částečně přesouvá do USA
Spolupráce se Samsungem na fotoaparátu základního iPhonu 18 jde ruku v ruce s přesunutím části výroby do Ameriky. Tento krok zahrnuje i vývoj technologie pro výrobu čipů, na čemž Apple spolupracuje právě se Samsungem v americkém výrobním závodě. Investice do tohoto podniku mají dosáhnout 100 miliard dolarů (zhruba 2,207 bilionu korun).
Technické specifikace těchto nových čipů prozatím nejsou známé, ale touto zprávou se potvrzuje, že Sony již nebude výhradním dodavatelem fotografických čipů pro iPhony. Před pár dny to ve své zprávě zmínilo přímo Sony a nyní se tedy tato skutečnost potvrzuje i z jiného zdroje, přičemž právě Samsung je pro částečný přesun výroby Applu do USA nezbytný.
Apple od Samsungu a Samsung od Sony
Rozdělení dodávek čipů mezi Samsung a Sony není nic vyloženě zásadního. Apple a Samsung spolu úzce spolupracují již dlouhé roky a je jasné, že si Apple výstupní kvalitu fotoaparátu pohlídá. Někteří uživatelé dokonce věří, že čipy od Samsungu budou v iPhonech podávat lepší výkony než v telefonech Galaxy, což by se opravdu mohlo stát.
Aktuálně se objevily zajímavé spekulace, podle kterých chce Samsung u svých nových vlajek Galaxy S27 a Galaxy S27+ použít fotografické čipy naopak právě od Sony. Ve hře je údajně nový snímač s rozlišením 50 Mpx, který má nahradit dříve zvažovaný Isocell se stejným rozlišením. Zda je to kvůli uvolnění kapacity pro Apple, to bohužel není jasné.