Dvorní dodavatel čipů pro Apple rozbil prasátko, investuje miliardu do AI

- Tchajwanský výrobce čipů TSMC oznámil velkou investici do umělé inteligence
- Má v plánu utratit rovnou miliardu dolarů
- Hlavní investiční cíle jsou dvě velká jména v oboru AI
S umělou inteligencí se v posledních letech roztrhl pytel, což nutí velké i malé firmy k rozsáhlým investicím. Zatímco menší společnosti vidí za utrácením do AI především snahu zajistit si budoucnost, ty větší od investic očekávají návratnost. Pozadu nechce zůstat ani tchajwanský výrobce čipů TSMC, který je jedním z hlavních dodavatelů kupříkladu pro kalifornského giganta Apple. Právě TSMC oznámila velkou investici ve výši jedné miliardy dolarů, tedy po přepočtu zhruba 22 miliard korun, právě do umělé inteligence.
Sázka na umělou inteligenci v hodnotě jedné miliardy dolarů
TSMC chce investici rozložit do dvou společností o kterých se v současnosti nejvíce hovoří, konkrétně do OpenAI a Anthropic, které stojí za umělými inteligencemi ChatGPT, respektive Claude. Rozhodnutí představenstva umožňuje TSMC odkoupit akcie každé z těchto společností v hodnotě až 500 milionů dolarů, přičemž představenstvo rovněž schválilo částku až 500 milionů dolarů na založení dceřiné firmy, která bude investovat do podniků v oblasti polovodičů a do tohoto odvětví obecně.
Tchajwanský gigant TSMC sice vyrábí čipy na míru pro Apple, ale zůstat jen u této lukrativní spolupráce by z hlediska budoucnosti nebylo nejlepším řešením. Vzhledem k tomu, že OpenAI a Anthropic vyvíjejí vlastní procesory, je investice do dvou žhavých jmen na poli umělé inteligence logickým krokem, který by zároveň mohl TSMC zajistit i další zakázky, pakliže by se Apple v budoucnu rozhodl diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec.
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Jedná se ovšem o trochu pikantní volbu – tyto investice prohlubují vazby TSMC s firmami, které s Applem soupeří o jeho nejmodernější výrobní kapacity, a to i v širším kontextu oblasti umělé inteligence. Podle spekulací údajně OpenAI pracuje na hardwaru, který by měl přímo konkurovat tomu z dílny Applu a je tak otázkou, zda bude dvorní odběratel čipů TSMC s těmito investicemi spokojený.