Od teď už jen Switch. Nintendo ukončí digitální nákupy na starších konzolích

Japonská společnost Nintendo má v herním byznysu své nezastupitelné místo. V posledních dekádách zažila velmi turbulentní období, ve kterém se musela vypořádat jak s neúspěchy, tak s poměrně výraznými úspěchy. Ještě v minulé generaci razilo Nintendo cestu dvou konzolí, konkrétně domácího zařízení Wii U a handheldu na cesty v podobě rodiny DS. Switch ovšem úspěšně smazal hranici mezi domácí konzolí a kapesní konzolí na cesty.

Zatímco Switch si užívá svou chvíli slávy a hřeje se na výsluní zájmu zákazníků, starší zařízení čeká postupný odchod do ústraní. Nintendo oficiálně oznámilo záměr ukončit podporu digitálního obchodu pro konzole Wii U a 3DS, čímž de facto prozradilo, že starší konzole hodlá postupně přestat podporovat.

Zatímco Wii U nezaznamenalo během své existence výraznější úspěch, Nintendo 3DS (a jeho nástupci) se řadí do úspěšné rodiny zařízení patřících mezi nejprodávanější konzole v historii. Ukončení fungování digitálního obchodu pro obě konzole bude mít několik fází: 23. března 2022 nebude možné v rámci obchodu přidat novou platební kartu, 29. srpna 2022 bude ukončena platnost dárkových poukazů a až nakonec v březnu 2023 budou zneplatněny všechny neuplatněné kódy her a Nintendo zatrhne také nákup jakéhokoli jiného softwaru.

Ukončení nákupů neznamená konec podpory

Ačkoli se to může zdát jako úplný konec, některé funkce zůstanou zachovány i po březnu 2023, konkrétně bude stále možné znovu stáhnout již vlastněné tituly, DLC či softwarové updaty a stejně tak bude v provozu i možnost online hraní s přáteli.

Vzhledem k tomu, že od vydání Nintenda 3DS uplynulo 11 let, od Wii U 10 let a nejmladší zařízení, kterého se dotkne omezení podpory, je Nintendo 2DS, které už má 9 let, nelze se rozhodnutí japonské firmy divit.