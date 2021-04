Očekávaný Pixel 5a zrušen? Google bojuje s nedostatkem čipů

Informátor Jon Prosser rozjel poměrně zajímavou diskuzi o chystaném smartphonu Google Pixel 5a. Ve svém tweetu prohlásil, že jej Google kvůli nedostatku čipů zrušil, a namísto něj bude v průběhu letošního roku prodávat loňské modely Pixel 4a a 4a 5G. Zprávu Jona Prossera převzala většina zahraničních médií včetně serveru 9to5google, kterému se ozval sám Google a jeho informaci dementoval. Ačkoliv…

Update to this! @9to5Google received a statement from Google that the 5A 5G will ship in the US.

Seems to still be nixed in the other markets for some reason 🧐 https://t.co/EYlcPc9HLd

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 9, 2021