Očekávaná pecka GTA VI dostává první obrysy. Známe podrobnosti

Očekávaná gangsterská akce GTA VI sice nebyla vývojáři z Rockstar Games oznámena, avšak její potvrzení z oficiálních míst začalo roztáčet spirálu spekulací. K těm si přiložil uživatel Redditu s přezdívkou GTA_VI_Leak, který zveřejnil rovnou 12stránkový dokument, v němž se to informacemi o chystané akci s otevřeným světem jen hemží. Hned na začátek ale musíme upozornit, že v minulosti byla spousta „zaručených“ informací o hrách Rockstaru falešná – firma si poměrně dobře umí střežit tajemství.

Pojďme se přesto na některé zveřejněné podrobnosti podívat podrobněji. Jak hra bude vypadat, pokud se informace potvrdí? Grand Theft Auto IV bude běžet na poslední verzi enginu RAGE – vývojáři na něm mají pracovat už od roku 2014. Rozloha hry bude úctyhodných 360 kilometrů a odehrávat se bude na území Liberty State, Carcer City, Vice City a Cottonmouth, přičemž prolog bude zasazen do Jižní Ameriky. Hlavní postavy budou opět tři – Ricardo, Rose a Casey, přičemž prostřední jméno patří první ženské hrdince v sérii. Děj se bude odehrávat v roce 2023 a jeho dokončení zabere přibližně 75 hodin.

Dokument konkrétně rozebírá i všechny tři hrdiny. Ricardo je bývalým kolumbijským speciálním agentem, který prahne po bohatství a moci, přičemž většinu své kariéry strávil uprostřed kolumbijského vojenského konfliktu. Proto je přesvědčen, že dobrým obchodním vztahům násilné potyčky neprospívají. Rose se podobá Luise z GTA IV a je ze všech tří protagonistů „nejnormálnější“, avšak zdání klame – ztráta manžela totiž přeházela její hodnotový žebříček a naznačena je také potenciální romance s Ricardem. Poslední do party Casey je drsňák, který nejde pro ránu daleko. Dokumenty jej připodobňují k Trevorovi z GTA V, avšak Casey by zase neměl být tak vyšinutý.

Těšit se můžeme také na návrat známých postav v čele s Nikem Bellicem a jeho bratrancem Romanem, Brucem Kibutzem, Gay Tonym, Candy Suxx, Yusurem Amirem či Brucem Spadem. O přísun dolarů se vám budou starat vlastní podniky a k trávení volného času přichystají autoři celou řadu aktivit, jako jsou hazardní hry, surfování, bowling, golf, tenis či šachy.

Celý příběh bude rozdělen do tří aktů, přičemž v prvním se podíváme do Vice City v kůži Ricarda, který začíná kariéru jako pašerák. Druhá část bude sledovat osudy Caseyho, jenž bude mít co do činění s Little Jacobem ze čtvrtého dílu. Třetí akt už bude pracovat se všemi hrdiny najednou. Zajímavostí má být sledování příběhu „z obou stran“, neboť Rose je členkou policejního sboru. Ta bude moci využívat plnou podporu svých kolegů, pokutovat a zatýkat civilisty nebo pátrat po sériových vrazích.

Grand Theft Auto 6 by mělo být oznámeno už na podzim letošního roku, přičemž vydání se očekává na konci roku 2024. Rozpočet na vývoj údajně není zrovna skromný – celá hra by měla spolknout až 500 milionů dolarů, přičemž na marketing je vyhrazeno dalších 100 milionů. V Rockstaru nicméně očekávají, že se jim jejich investice vrátí během prvních 24 hodin, kdy plánují vydělat miliardu dolarů.