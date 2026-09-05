Obří expozice Dreame na IFA 2026: robotický i tyčový vysavač s parním čištěním a stylová sekačka

- Aqua 20 Pro Ultra Roller S Complete pracuje s párou o teplotě až 180 °C a překoná dvoustupňové prahy vysoké až 10 cm
- Řada X60 Pro nabídne sací výkon 42 000 Pa, výsuvný boční kartáč i mop a několik variant dokovacích stanic
- Dreame v Berlíně představuje také nové Wet & Dry vysavače, lehkou řadu Air, produkty pro péči o vlasy a robotickou sekačku A4 AWD Pro
Dreame přivezlo na letošní veletrh IFA v Berlíně dosud největší expozici. Na přibližně 2 400 m² ukázuje novinky napříč několika produktovými kategoriemi. Vedle robotických a tyčových vysavačů se značka zaměřuje také na péči o vlasy a pleť nebo robotické sekačky.
Podle dat společnosti IDC se Dreame v prvním čtvrtletí roku 2026 stalo světovou jedničkou na trhu robotických vysavačů podle počtu prodaných kusů i tržeb. Silnou pozici má zejména ve střední, východní a severní Evropě. V první polovině letošního výrobce uvádí například 55% podíl v Polsku, 53,9 % ve Švédsku, 59,9 % v Norsku nebo 66,4 % v Dánsku. Jak si stojí v Česku ale nevíme, tento údaj se nám nepodařilo zjistit. Dreame mimochodem vlastní více než 14 000 patentových přihlášek.
Aqua 20 Pro: sázka na páru a špičková navigace
Jednou z hlavních novinek mezi robotickými vysavači je Dreame Aqua 20 Pro Ultra Roller S Complete, nástupce modelu Aqua 10 Roller Complete (testovali jsme zde). Robot dokáže při čištění využívat páru o teplotě až 180 °C, která má pomáhat s mastnotou a zaschlými nečistotami. V laboratorních testech výrobce dosáhl také odstranění až 99,999 % bakterií.
Přepracován byl výsuvný mechanismus válcového mopu. Ten se nyní dokáže vysunout až o 8 cm, takže se lépe dostane pod nábytek, k okrajům místností nebo do různých výklenků.
Orientaci zajišťují dvě širokoúhlé kamery společně se systémem AI OmniSight 4.0. Dreame uvádí rozpoznávání více než 320 druhů překážek. Technologie ProLeap pak umožňuje překonat samostatný práh vysoký až 5 cm, případně dvoustupňovou překážku s celkovou výškou až 10 cm.
Řada X60 Pro: společný výkon, ale různé stanice
Odhalení se dočkala i rodina vysavačů řady Dreame X60 Pro. Na IFA výrobce ukazuje mimo jiné modely X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Master a X60 Pro Matrix. Základní konstrukci a klíčové technologie sdílejí, liší se ale způsobem instalace a zaměřením na různé typy domácností.
X60 Pro Ultra Complete používá klasickou komplexní dokovací stanici. X60 Pro Master má kompaktnější provedení a počítá s přímým připojením k vodovodnímu a odpadnímu systému. X60 Pro Matrix je určený především do interiérů, kde jednotlivé podlahové plochy vyžadují rozdílný způsob čištění. Všechny modely dosahují deklarovaného sacího výkonu 42 000 Pa a využívají kartáče HyperStream Detangling 2.0, jejichž úkolem je omezit namotávání vlasů a zvířecích chlupů.
Zajímavou konstrukční změnou je systém Dual UltraExtend. Boční kartáč se může vysunout až 12 cm mimo půdorys robota a mop až o 18 cm. Smyslem je přesnější úklid podél soklových lišt, nábytku a dalších míst, kam se běžná kruhová konstrukce robota obtížně dostává. Navigace staví na systému AI OmniSight 3.0. Technologie PowerMaster 11A zase zajišťuje rychlé průběžné dobíjení při návratu robota do dokovací stanice, což má zkrátit dobu potřebnou k úklidu větších prostor.
Robotická sekačka A4 Pro dostala pohon všech kol
Technologie původně vyvíjené pro navigaci robotických vysavačů Dreame využívá také u autonomních sekaček. Novinkou na IFA 2026 je Dreame A4 AWD Pro. Navigační systém OmniSense 4.0 kombinuje laserové senzory, dvě kamery s analýzou okolí pomocí AI a dvojici dalších bočních senzorů. Sekačka má díky tomu sledovat okolí v rozsahu 360 stupňů a přesněji se orientovat i na rozsáhlejších nebo členitějších pozemcích.
Pro sekání u okrajů slouží systém EdgeMaster 4.0 s robotickým ramenem a pohyblivým žacím modulem. Jeho cílem je omezit potřebu dodatečného ručního zastřihování trávy podél zdí, plotů nebo záhonů. A4 AWD Pro používá pohon všech čtyř kol a podle výrobce zvládne svahy se sklonem až 90 %. Aktivní řízení AeroTurn s natáčecími koly má zlepšit manévrování a omezit odpor při zatáčení.
Air Station váží 1,1 kg a sám vysype nádobu
Novou kapitolu v nabídce bezdrátových vysavačů představuje Dreame Air Series. Jde o první modely značky v úzkém provedení označovaném jako PenStyle. Dreame Air Station váží pouze 1,1 kg, takže je navržený pro ovládání jednou rukou. Konstrukce umožňuje pohyb v rozsahu 360 stupňů a má usnadnit práci pod nábytkem nebo v úzkých místech.
Motor dosahuje výkonu 100 AW a výrobce uvádí sací tlak až 24 000 Pa. Baterie má vystačit až na 40 minut provozu. Součástí řešení je dokovací stanice. Po odložení vysavače začne automaticky nabíjení a obsah prachové nádoby se přesune do sáčku uvnitř základny. Do stejné řady patří také Dreame Air AquaCycle Pro, který přidává mokré čištění podlah. Použitý mopovací systém vychází z řešení, které Dreame dříve nasadilo u modelu Z30 AquaCycle Pro.
T16 Pro Steam čistí párou o teplotě až 200 °C
Dreame dál rozšiřuje také nabídku vysavačů kombinujících vysávání a mokré čištění. Podle údajů výrobce už v této kategorii celosvětově prodalo přes 10 milionů zařízení a podalo více než 2 000 souvisejících patentových přihlášek. Zaujme nízkou konstrukcí umožňující úklid pod nábytkem a především parním čištěním s teplotou až 200 °C.
Výrobce u této technologie uvádí schopnost odstraňovat odolnější mastnotu a skvrny a sterilizaci s účinností až 99,9999 % bez použití chemických prostředků. Model zároveň získal certifikaci TÜV Wood Floor Friendly, která se vztahuje k použití na dřevěných podlahách. Později má nabídku doplnit Dreame T16 Ultra se systémem EdgeHunter. Vedle hlavního širokého válce používá flexibilní kulatý mopovací modul, který se dokáže vysunout o 5 mm při úklidu podél hran a až o 30 mm při čištění pod nízkým nábytkem.
Pocket Aura, AirAuto a světelná maska Chrona LED
Vedle domácího úklidu se Dreame několik let věnuje také přístrojům pro péči o vlasy a pleť. Firma uvádí, že v této kategorii už dodala více než 15 milionů zařízení, přičemž produkty řady Pocket mají tvořit přibližně pětinu tohoto objemu. Na IFA se ukazuje například Dreame Pocket Aura, kompaktní vysoušeč vlasů s řízením teploty a plazmovou ionizací. Technologie má omezovat krepatění vlasů a současně snižovat riziko jejich přehřívání během sušení.
Dreame AirAuto je automatická kulma, která pomocí proudu vzduchu přitahuje pramen vlasů a obtáčí jej kolem stylingového nástavce. Uživatel tak nemusí vlasy kolem válce navíjet ručně.
Třetí novinkou je Dreame Chrona LED, bezdrátová maska pro světelnou terapii obličeje. Obsahuje 280 LED diod a pracuje v pěti rozsazích vlnových délek. Jedno použití má trvat přibližně deset minut.
Z letošní prezentace na veletrhu IFA je více než jasné, že Dreame už nechce stát jen na robotických vysavačích, se kterými si vybudovalo nejsilnější pozici. Stejné technologie postupně přenáší i do dalších kategorií, od mokrého čištění a lehkých tyčových modelů až po péči o vlasy a zahradu. Společným jmenovatelem zůstává automatizace, práce se senzory a snaha dostat jednotlivé přístroje do míst a situací, kde mají současná řešení stále limity.
Pro české zákazníky teď bude důležité především to, které z představených novinek se skutečně dostanou na tuzemský trh a za jaké ceny. Právě tyto informace zatím Dreame nezveřejnilo, takže o reálné konkurenceschopnosti jednotlivých modelů si budeme moci udělat jasnější obrázek až ve chvíli, kdy budou známé lokální ceny a termíny prodeje.