Objeví se Android 14? Vývojářská konference Google I/O 2023 má oficiální datum

Jaro se nezadržitelně blíží, což v kalendáři technologických nadšenců znamená jediné – tradiční vývojářské konference velkých technologických gigantů. Jako první oznámila datum své konference Google I/O firma z Mountain View, která zde bude prezentovat celou řadu softwarových vychytávek a možná také nějaký ten nový hardware.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023