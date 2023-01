Pixel Fold na videu. Maketa chystané skládačky od Googlu odhaluje zajímavé detaily

Pixel Fold se bude pyšnit minimální rýhou v místě přehybu displeje

Těšit se také můžeme na netradičně rozmístěné reproduktory

Jestli opět nedojde k nějakým nepředpokládaným zdržením, měl by Google v průběhu letošního roku odhalit svůj dlouze odkládaný ohebný smartphone. Pixel Fold už jsme viděli na detailních (byť zatím neoficiálních) renderech, objevily se i první „nástřely“ parametrů. Nyní se můžeme podívat na video, které odhaluje maketu v životní velikosti.

Pixel Fold má být skládací smartphone à la Samsung Galaxy Z Fold 4, oproti němu má být ale nižší a širší – používání zavřeného telefonu jednou rukou tak nemusí být úplně pohodlné. Vnější displej bude mít údajně úhlopříčku 5,79″ a rozlišení 1 080 × 2 100 pixelů, vnitřní zobrazovač má mít v diagonále 7,67″ a rozlišení 2 208 × 2 100 pixelů. Jelikož je Google ve světě ohebných telefonů nováček, máme počítat s poměrně širokými rámečky okolo. Do toho horního se navíc nevejde vnitřní fotoaparát – pro něj bude do displeje „vyvrtán“ zvláštní otvor.

Zajímavá má být konstrukce. Google údajně použije technologicky vyspělejší kloub než Samsung, takže by na Pixelu Fold nemusela být tolik viditelná rýha v místě přehybu displeje. Telefon by měl být navíc příjemně tenký – každé z křídel by mělo mít tloušťku pouze 5,7 mm, jen přes modul fotoaparátu má rozměr narůst na 8,7 mm. Ostrov se třemi fotoaparáty bude mít tvar vystouplého obdélníku se zaoblenými rohy, který se potáhne prakticky přes celou šířku pravého křídla.

Pozoruhodně prý Google vyřeší audio – Pixel Fold má být vybaven dvěma reproduktory umístěnými „do kříže“, takže na jednom z křídel má být umístěn nahoře, na druhém dole. To znamená, že v jakékoliv orientaci by měl být k dispozici efekt sterea.

Spekuluje se, že Google ukáže svoji skládačku na květnové vývojářské konferenci Google I/O, přičemž finální produkt by měl jít na trh na podzim letošního roku. Do jeho úspěšnosti promluví i cena, která je údajně zvažována na úrovni 1 700 dolarů (asi 45 500 korun včetně DPH), což není úplně málo.

