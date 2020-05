Obchod Epicu opět naděluje: nabízí zdarma dva díly ze série Borderlands

Epic Games Store pokračuje v zuřivém rozdávání parádních her zdarma. V nedávném článku jsme vás informovali o titulech, na které by mohla přijít řada v následujících týdnech. Informační únik z Redditu se ani tentokrát nemýlil, a po GTA 5 a Civilization VI tak přichází řada na kolekci Borderlands: The Handsome Collection, která obsahuje střílečky Borderlands 2 a Borderlands Pre-Sequel včetně veškerého stažitelného obsahu.

Parádní nabídka vyprší příští týden ve čtvrtek, kdy ji pravděpodobně vystřídá titul Ark: Survival Evolved, v němž se hráči snaží přežít v nehostinném světě, který obývají dinosauři a prehistorická zvířata.

Také zdarma: staňte se králem graffiti

Tím však výčet bezplatných titulů nekončí. Souběžně s Borderlands totiž v obchodě EGS naleznete také hru Sludge Life, která vyšla teprve dnes, ale Epic Games Store ji díky dohodě s vydavatelstvím Devolver Digital nabízí po omezenou dobu zdarma. Nezávislý počin vás přenese do stylizovaného otevřeného světa, v němž se jakožto začínající sprejer GHOST budete snažit vypracovat až mezi graffiti smetánku.