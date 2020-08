Obavy se naplnily. Muskovy satelity hyzdí fotky astronomů

Cometa y satélites Starlink (Timelapse 21 julio 2020)..La foto que publiqué hace un par de días me consta que está dando de que hablar. Aquella imagen, como ya expliqué, era la suma de unas 17 imágenes de 30 segundos cada una, sumadas para que, en la imagen final, apareciesen todas las trazas. Pues este es el video time lapse de aquella foto. Se puede ver claramente como en casi unas 25 imágenes de las 34 que he usado para hacer el video aparecen trazas. El campo no es muy grande 200mm con una Full frame pero dio la casualidad de que le pasaron justo por encima al cometa 😅..#DanielLopez #elcielodecanarias

Zveřejnil(a) El Cielo de Canarias dne Pátek 24. července 2020