O čem se nemluví: Apple Intelligence má uživatele stát víc než 500 korun měsíčně

Apple koncem letošního roku spustí vlastní umělou inteligenci

Apple Intelligence bude zpočátku dostupná pouze v USA, poté se začne šířit do více koutů světa

Objevují se první zvěsti, že Apple schová prémiové funkce za předplatné

Kdo nemá umělou inteligenci, jako by nebyl. Apple se tomuto slovnímu spojení dlouho vyhýbal, a proto mnozí hovořili o ujetém vlaku a o technologickém zaostávání za konkurencí. Ve skutečnosti v Cupertinu prvky umělé inteligence využívali již nějakou dobu, jenom je schovávali za nepříliš vznešená označení jako neuronové sítě nebo strojové učení. Zlom přišel na letošním ročníku vývojářské konference WWDC, na které byla představena Apple Intelligence s celou plejádou hmatatelných využití.

Apple Intelligence: dnes zadarmo, zítra za peníze

Umělá inteligence v podání Applu nebude zpočátku pro každého – kvůli potřebě výkonné neurální jednotky ji Apple nasadí pouze na novějších počítačích, telefonech a tabletech s tím, že v první vlně se jí patrně dočkají pouze američtí uživatelé (a to ještě s omezenou dávkou funkcí), v příštím roce by se měla šířit světem.

Apple Intelligence má být v základu poskytována zdarma, ovšem pravděpodobně pouze po omezenou dobu – podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg údajně v Cupertinu uvažují nad tím, že z této služby udělají nový zdroj příjmů. Jako nejpravděpodobnější varianta se nabízí rozdělení Apple Intelligence do dvou úrovní – základní, která bude zdarma, a poté do „Apple Intelligence+“, která bude zatížena měsíčním předplatným. Poplatek by se podle Neila Shaha z Counterpoint Research mohl pohybovat někde mezi 10-20 dolary (asi 280-560 korun s DPH).

S tím, že Apple svoji inteligenci zpoplatní, souhlasí i šéf výzkumu CCS Insight Ben Wood, podle kterého se firmě z Cupertina daří přimět uživatele platit za prémiové služby. Příjmy z jablečných služeb (Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ a dalších) koneckonců rostou každým kvartálem, a již nějakou dobu tvoří druhé největší příjmy ze všech odvětví, kterým se Apple věnuje. Podle Wooda by nebylo překvapením, pokud by Apple začlenil prémiové funkce Apple Intelligence do balíku Apple One.

Zpoplatnění Apple Intelligence by také kalifornské firmě pomohlo kompenzovat ztráty, které umělá inteligence generuje – přeci jen výpočty pro generativní AI vyžadují velmi výkonný hardware. Část úloh lze již dnes splnit přímo na daném zařízení, ovšem na složitější úkony (například generování obsahu) je nutné využít řádově výkonnější servery. Apple pro tyto účely staví vlastní AI servery založené na výkonných čipech M2 Ultra a údajně vyvíjí i vlastní AI čipy, které mají dorazit příští rok – vyrábět je má společnost TSMC svým moderním 3nm procesem.

Informátor Ming-Chi Kuo odhaduje, že Apple jenom v letošním roce utratí za hardware spojený s umělou inteligencí 4,75 miliard dolarů. Nelze se tak divit, že bude chtít část z těchto účtenek přenést přímo na zákazníka. Zpočátku nicméně budou nepochybně všechny AI funkce zdarma – Apple totiž musí uživatele s umělou inteligencí naučit pracovat a aktivně ji využívat, aby jim potom oznámil, že jejich oblíbené funkce budou po nějaké době zpoplatněny. Stejný model v Cupertinu použili i při spouštění služeb Apple Music či AppleTV+.