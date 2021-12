Nvidia narazila do zdi. Americký úřad chce zablokovat akvizici ARMu

Už je to více než rok, kdy Nvidia oznámila smělý plán zakoupit společnost ARM Holdings, která navrhuje instrukční sady pro mobilní procesory a grafické čipy. Obě firmy si stanovily cíl dokončit akvizici během 18 měsíců, přičemž v tomto období by měly transakci schválit veškeré regulační orgány. Ty se ovšem staví na zadní nohy a zdá se, že tomuto sňatku nakonec nepožehnají.

Nvidia narazila do tvrdé zdi

Ihned po oznámení se proti akvizici postavili giganti jako Microsoft, Google či Qualcomm, své pochybnosti poté naznačily i britské a čínské regulační orgány. Největším „blokátorem“ je však v tuto chvíli americká Federální obchodní komise (FTC), která proti tomuto obchodu podala žalobu. Podle FTC by Nvidia po koupi ARMu získala významnou kontrolu nad výpočetními technologiemi a návrhy, na které se spoléhají konkurenční firmy při návrzích vlastních čipů.

Nvidia by tak teoreticky mohla zneužívat své dominantní postavení a omezovat konkurenci tím, že by si ty nejlepší návrhy mohla nechávat pro sebe, nebo by je do svých produktů nasazovala přednostně. Kromě toho by Nvidia mohla získávat cenné informace o konkurenci, které by mohla zneužít pro svůj prospěch.

FTC by chtěla, aby byla společnost ARM Holdings i nadále nezávislá, což Nvidia sice hned při oznámení akvizice slíbila, jedná se však o obtížně vymahatelnou praxi. Nvidia se proti žalobě FTC ohradila a oznámila, že bude pokračovat v prokazování přínosu chystané akvizice – v investicích do výzkumu a vývoje, udržení otevřeného licenčního modelu a zajištění dostupnosti technologií pro všechny současné i budoucí zájemce.

Dá se tedy předpokládat, že původně zamýšlených 18 měsíců na dokončení obchodu stačit nebude, teoreticky by mohla být celá akvizice smetena ze stolu.