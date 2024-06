Nový Surface Pro v testu odolnosti. Vydrží hodně, a ještě se dá snadno opravit

Nejnovější generace tabletu Surface Pro odolala několika pokusům o zničení

Microsoft tablet navrhl bytelně, a přitom překvapivě rozebíratelně

Redakce iFixit mu za snadnou opravitelnost udělila vysoké hodnocení

Microsoft před měsícem představil novou generaci tabletu Surface Pro, tentokráte bez číselného označení v názvu. Novinku pohání ARMový čipset Qualcomm Snapdragon X Plus/Elite, díky kterému zařízení spadá do kategorie počítačů Copilot+. Kromě toho jsme se dočkali nasazení OLED obrazovky a představení nového bezdrátového klávesnicového krytu. Nový Surface Pro pro vás budeme v příštích týdnech testovat, ovšem ještě předtím se můžeme podívat na test, který bychom si sami provádět netroufli.

Nový Surface Pro: odolá pokusu o zlomení?

Nová generace tabletu Surface Pro se dostala do rukou youtubera Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything, který tradičně neprojevil zájem vyzkoušet, jak celé zařízení funguje, ale jak (ne)snadno se dá zničit. Vzdáleným soupeřem Surface Pro byl nedávno zkoušený iPad Pro, který se díky své tloušťce lehce přesahující 5 mm v testu na ohyb zlomil, byť překvapivě jinak, než byste očekávali.

Surface Pro je i přes podobně velký displej o poznání tlustší a těžší zařízení, a zřejmě i proto pokusu o zlomení odolal. Žádná překvapení nepřinesly ani zbývající části testu (tortura těla a displeje ostrými předměty), a tak si mohl Zack Nelson dovolit provést následnou cestu do útrob zařízení přirozenou cestou.

Nejopravitelnější tablet vůbec

Do letošního Surface Pro „se leze“ stejně jako do předchozích modelů, a to skrze odlepený displej. I přes tuto komplikovanou cestu je ale tablet překvapivě velmi dobře opravitelný – Microsoft jej navrhl tak, aby byla spousta komponent modulární, a co víc, přímo na akumulátoru se nachází QR kód, který vede k servisnímu manuálu.

Akumulátor samotný není přilepený a lze jej pohodlně odšroubovat, to samé platí i pro reproduktory, porty atd. Perfektní opravitelnost Surface Pro dokonce ocenila redakce serverue iFixit vysokým skóre 8 z 10, což je nejvíce ze všech testovaných tabletů. Stejně si vedla i nejnovější generace notebooku Surface Laptop, u které není zapotřebí nic odlepovat – zadní kryt vedoucí do útrob zařízení dokonce drží pouze čtveřice šroubů a magnety.

Microsoft učinil v oblasti opravitelnosti svých zařízení ohromný krok kupředu – tablet Surface Pro 7 z roku 2019 redakce serveru iFixit označila jako netvora naplněného lepidlem a udělila mu hodnocení 1 z 10. Nyní její členové ukazují prstem na produkty od Applu, které mají v této oblasti ještě ohromný prostor ke zlepšení.