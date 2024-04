Nový Prince of Persia na obzoru! Překvapí hratelností, inspiruje se komiksem

Ubisoft údajně spojil síly s nezávislým studiem Evil Empire, které už několik let pracuje na hře The Rogue Prince of Persia

Nový Princ prý nabídne prvky roguelite a stylizaci inspirovanou francouzskými a belgickými komiksy

Hra by měla dorazit už letos, a to v předběžném přístupu na Steamu

Vypadá to, že společnost Ubisoft se po letech snaží oprášit značku Prince of Persia opravu ve velkém stylu. Zatímco povedená metroidvania s podtitulem The Lost Crown z letošního ledna se snad ani pořádně nestihla ohřát v digitálních knihovničkách, na internetu už se začínají objevovat zvěsti o dalším nadějném projektu z jedné z nejslavnějších videoherních značek.

Princ s překvapením

Francouzský vydavatel totiž před několika lety v tichosti spojil síly s vývojářským studiem Evil Empire –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tvůrci nezávislé akční pecky Dead Cells. Právě zde přibližně od roku 2019 vzniká titul s možným názvem The Rogue Prince of Persia. Novinka by měla dorazit ještě letos, a to v rámci předběžného přístupu na Steamu, na kterém se nová hra od Ubisoftu objevila naposledy před pěti lety. Informaci jako první přinesl důvěryhodný herní magazín Insider Gaming a následně ji na populárním diskuzním fóru ResetEra potvrdil uživatel s přezdívkou John Harker, který je známý svými kontakty v herním odvětví.

Fanoušky série by mohl zaujmout neotřelý přístup k hratelnosti i výtvarnému pojetí, které se poněkud odlišuje od tradičních akčních adventur z pohledu třetí osoby, které značku proslavily zejména v nultých letech aktuálního století. Hra by měla zapadat do žánru roguelite, se kterým se zpravidla pojí prvky jako permadeath či náhodně generované úrovně. Vizuálně by pak hra měla čerpat inspiraci z francouzské a belgické komiksové školy, mezi jejíž zástupce patří třeba Tintinova dobrodružství od Hergého či i v Česku velmi populární Asterix od Goscinnyho a Uderza.

Písky času zavátý remake

Práce pokračují také na možná mírně pozapomenuté předělávce Prince of Persia: The Sands of Time, která původně vznikala v indických studiích Ubisoftu. Kvůli neuspokojivé kvalitě a několika odkladům se však vývoj přesunul do přední pobočky Ubisoftu v kanadském Montrealu. Poslední zmínka o hře pochází z loňského listopadu. Francouzský vydavatel tehdy povzbudil fanoušky prohlášením, že očekávaný remake zdolal důležitý vývojový milník.