Nový obsah pro God of War Ragnarök. Do hry přibude vytoužený režim pro skalní fanoušky

Přání fanoušků God of War Ragnarök bylo vyslyšeno. Jedna z nejpovedenějších her letošního roku se v průběhu jara dočká oblíbeného režimu New Game Plus. Tvůrci ze Santa Monica Studio to potvrdili na svém oficiálním twitterovém účtu s tím, že více informací prozradí až s blížícím se vydáním.

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023!

We’ll share more details once we get closer to the release! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 22, 2022