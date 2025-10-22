TOPlist

Nový MacBook Pro M5 je za super cenu. A tady vychází ještě o 2 500 Kč výhodněji

PR článek
PR článek 22. 10. 19:10
Nový Macbook Pro s čipem Apple M5
  • Nový MacBook Pro M5 zamířil do prodeje a už je skladem
  • Vychází velmi výhodně, a to i díky bonusu 2 500 Kč
  • Spolu s ním se začal prodávat také iPad Pro s novým čipem M5

V Česku se dnes začal prodávat nový MacBook Pro a iPad Pro s čipem M5. U Mobil Pohotovosti je nový 14“ MacBook Pro skladem ve všech variantách, a navíc s možností získat při jeho nákupu bonus 2 500 Kč, díky kterému ho pořídíte výrazně výhodněji.

Na jedno nabití klidně až 24 hodin

Nový 14“ MacBook Pro je díky čipu M5 výrazně rychlejší zejména při práci s AI – nabízí až 3,5× vyšší výkon oproti modelu s čipem M4 a až 6× více ve srovnání s první generací M1. Nový čip M5 je také znatelně úspornější, tudíž výdrž 14palcového MacBooku Pro poskočila až na 24 hodin, takže zvládnete i ty nejnáročnější pracovní dny bez nutnosti nabíjení. Nejen multimediální tvůrci pak ocení také až dvakrát rychlejší SSD oproti předchozí generaci.

Nová generace je také meziročně cenově výhodnější – 14“ MacBook Pro s novým čipem M5 začíná na 45 990 Kč. U Mobil Pohotovosti můžete navíc novinku pořídit ještě o 2 500 Kč výhodněji díky bonusu k výkupu. Stačí vyměnit svůj stávající MacBook za nový MacBook Pro a bonus se přičte k výkupní ceně.

Nový Macbook Pro s čipem Apple M5
Nový Macbook Pro s čipem Apple M5

Nový iPad Pro má extrémní výkon a lepší konektivitu

V prodeji je ode dneška také nový iPad Pro, který je také díky čipu M5 výrazně výkonnější v oblasti umělé inteligence, ale i při práci s grafikou. Kromě vyššího výkonu dostal nový iPad Pro rychlejší paměť a jednotné úložiště s dvojnásobnou rychlostí čtení i zápisu. Nový čip N1 pak přináší podporu Wi-Fi 7 i Bluetooth 6, zatímco Cellular modely využívají modem C1X s o 50 % rychlejším přenosem dat a nižší spotřebou energie. K tomu ještě nový iPad Pro nyní podporuje obnovovací frekvenci až 120 Hz u externích displejů.

Nový iPad Pro přichází ve dvou velikostech – 11“ a 13“ – a jak už je zvykem, tak také ve verzích WiFi a Wi-Fi + Cellular. Cena iPadu Pro začíná na 26 990 Kč a dostupný je ve stříbrné nebo vesmírně černé variantě a dává vám na výběr ze čtyř kapacit uložiště od 256GB až do 2TB.

Nový Apple iPad Pro s čipem M5 a klávesnicí Magic Keyboard
Nový Apple iPad Pro s čipem M5 a klávesnicí Magic Keyboard
Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

iPhone 20 pro rok 2027
Apple chce oslavit 20. narozeniny iPhonu ve velkém stylu. Model iPhone 19 prý úplně zařízne
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
1
iPhone 17 Pro v oranžové barvě v silikonovém pouzdru
iPhony 17 lámou rekordy! Zákazníci kupují hlavně nejlevnější a nejdražší modely
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
1
Náhlavní souprava Samsung Galaxy XR
Samsung konečně odpověděl Applu! Galaxy XR má být headset, na který všichni čekali
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 11:15
3
Grafika ohebného iPadu
Jablečné skládačky v záseku. iPhone snad příští rok, na ohebný iPad si ještě počkáte
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:15
1

Kapitoly článku