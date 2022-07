Nový MacBook Air jde do předprodeje. K prvním zájemcům se dostane už příští týden

Apple před měsícem představil nový čipset Apple M2 a nasadil jej do dvou počítačů – do 13″ MacBooku Pro a do zbrusu nového MacBooku Air. Zatímco první zmíněný notebook je již nějakou dobu v prodeji, zájemci o zajímavější MacBook Air si musí počkat o něco déle. Dnes startují předobjednávky.

MacBook Air s čipem Apple M2 se oproti svému předchůdci liší v mnoha věcech – kromě výkonnějšího procesoru dostal tenčí a lehčí tělo, větší displej s tenčími rámečky a výřezem pro Full HD kameru s funkcí Center Stage. Dále je zde podpora magnetického nabíjení MagSafe, delší výdrž, podpora rychlého nabíjení a přepracované audio se čtyřmi reproduktory. Kvůli těmto novinkám Apple cenu svého základního notebooku navýšil, avšak v prodeji ponechal i první generaci s procesorem Apple M1 za původní cenu začínající na 29 990 korunách.

Nový MacBook Air s procesorem Apple M2 startuje na ceně 36 990 korun – za tyto peníze je k mání ve variantě s 8jádrovým procesorem a 8jádrovou grafikou, 8 GB jednotné paměti a 256GB SSD. V nabídce je i vyšší varianta s 8jádrovým procesorem, 10jádrovou grafikou, 8 GB jednotné paměti a 512GB úložištěm, za ni si Apple řekne o 45 990 korun. V konfigurátoru lze počítač dovybavit až 24 GB jednotné paměti a 2TB SSD, v tom případě si však připravte částku 75 990 korun.

Předprodej nového MacBooku Air bude zahájen dnes ve 14:00, k prvním zájemcům se dostane již příští pátek 15. července. Je to paradoxně dříve než v případě zmíněné první generace, na kterou se podle webu Apple aktuálně čeká až na přelom srpna a září.