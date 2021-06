Nový iPhone SE se blíží. Kdy dorazí a jaké novinky přinese?

Chcete iPhone, ale nechcete za něj utrácet horentní sumy? Tak zřejmě právě pro vás je tou pravou volbou iPhone SE, který má sice zastarávající design, ovšem potěší výkonným čipsetem, voděodolností, bezdrátovým nabíjením, kompaktními rozměry a příjemnou cenou. Podle nejnovějších zpráv informátora Ming-Chi Kua hodlá Apple podle tohoto receptu uvařit další iPhone SE, který by měl dorazit někdy v první polovině příštího roku.

iPhone SE 2022: poprvé s 5G konektivitou

Pokud jste se těšili na první iPhone SE s „moderním“ vzhledem, musíme vás zklamat. I model pro rok 2022 údajně použije původní design s malým displejem, širokými rámečky a domovským tlačítkem se čtečkou otisků prstů. Hlavní změny se mají odehrát uvnitř, kam bude dosazen nový čipset s vysokým výkonem a integrovanou podporou sítí 5G. iPhone SE se tak má stát vůbec nejlevnějším smartphonem v nabídce Apple s 5G konektivitou.

Letos v březnu se šířily i spekulace o iPhone SE Plus, který by využíval tělesnou schránku iPhone 8 Plus, Ming-Chi Kuo nicméně tuto variantu ve svém reportu nezmiňuje.