Nový 15″ MacBook Air brzy zastará. Apple už pracuje na nástupci

Apple pracuje na nových MacBoocích Air s procesory M3

Dorazit by mohly už v průběhu příštího roku

Kromě nich v Cupertinu vyvíjí vylepšený iMac

Minulý týden se uskutečnila vývojářská konference WWDC, na které Apple představil velkou spoustu novinek – kromě ukázek nových verzí operačních systémů jsme se dočkali odhalení brýlí Vision Pro a tří nových počítačů. Zatímco Mac Studio a Mac Pro obdržely pouze nové procesory ve stávajících tělech, MacBook Air dorazil ve zbrusu nové variantě s 15,3″ displejem. Přestože od jeho odhalení uplynul sotva týden, už se začíná spekulovat o jeho nástupci.

Příští rok dorazí nové počítače s procesorem Apple M3

Nový 15″ MacBook Air pohání procesor Apple M2, který už je rok starý – svoji premiéru si odbyl na loňském ročníku WWDC právě v menším 13″ MacBooku Air. Některé hlasy predikovali, že Apple na letošním WWDC představí generaci procesorů M3, avšak nestalo se tak – americká firma pouze představila nový čipset M2 Ultra, který současnou rodinu čipů zkompletoval.

Procesory rodiny Apple M2 aktuálně pohání všechny jablečné počítače s výjimkou 24″ iMacu. Pokud se jej nedočkáme letos na podzim, pravděpodobně se jej nedočkáme nikdy – podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by Apple u tohoto počítače mohl generaci M2 přeskočit a rovnou do něj nasadit čip M3.

Ten by měl být představen v průběhu příštího roku, přičemž se očekává stejný scénář jako v minulých letech – nejprve základní model Apple M3, poté jeho výkonnější iterace M3 Pro, M3 Max a nakonec M3 Ultra. Rodina procesorů M3 by měla být postavena 3nm procesem od TSMC, který přinese vyšší efektivitu, samotná konfigurace čipů by se příliš měnit neměla – Gurman očekává, že základní M3 by měl mít podobný počet procesorových i grafických jader jako M2.

Apple již údajně na vývoji nových počítačů s procesorem M3 pracuje, kromě iMacu by měl být v první vlně nasazen ještě v 13 a 15″ MacBoocích Air – druhý jmenovaný by se tak mohl už po roce dočkat svého nástupce. Také tajně doufáme, že nás Apple překvapí i větším modelem iMacu, například s 28″ nebo 30″ displejem.

