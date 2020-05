Novinky ze světa Windows: ovládání smartphonu, rychlejší indexace a koronavirové zpravodajství

V tomto týdnu se objevilo několik novinek týkajících se operačního systému Windows 10. Operační systém od Microsoftu dostal novou funkci pro informování uživatele o pandemii COVID-19, a v blízké budoucnosti se může těšit i na další užitečné novinky.

Informace o koronaviru v hledání

První novinka byla oznámena v souvislosti s čerstvým testovacím sestavením (rychlý kruh aktualizací, verze 19619), avšak dostávají ji i uživatelé ostrých verzí systému. Pokud zavítáte do systémového vyhledávání, najdete zde nově tabulku s odkazy na informace o šíření nového koronaviru.

Přímo z vyhledávání je možné dostat se na interaktivní mapu zobrazující počty nakažených/vyléčených/zemřelých v jednotlivých zemích (oblastech a městech), nebo na denní koronavirové zpravodajství zprostředkované službou MSN.

Pokud už jste zprávami o pandemii COVID-19 přehlceni, je možné novinku přímo ve vyhledávání křížkem zavřít.

Ovládání hudby v telefonu z počítače

Další novinka, kterou přináší toto testovací sestavení, se odehrává v aplikaci Váš telefon. Tato aplikace sloužící k propojení vašeho telefonu a počítače, dostala ovladač hudebního přehrávače, skrze nějž lze na telefonu pozastavovat či přepínat skladby. Ovladač umí zobrazovat aktuálně přehrávaný song/interpreta/album, stejně umí přepínat mezi různými zdroji hudby – podporovány jsou aplikace Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiaomi Music, a Google Podcast, na podporu YouTube video a Audible se ještě čeká.

Pro používání této funkce je zapotřebí používat Windows 10 nejméně s podzimním updatem roku 2018 a na telefonu Android 7 a vyšší. Zatím si ji mohou užít pouze Insideři, již brzy by se však měla objevit i v ostré verzi.

Rychlejší indexace souborů

Příští měsíc bude uvolněna velká jarní aktualizace Windows 10 se spoustou novinek, které jsme popsali v tomto článku. Microsoft navíc ještě přidá jednu užitečnou funkci, která zrychlí práci se systémem na počítačích s plotnovým harddiskem.

Windows 10 po jarním updatu změní způsob indexace souborů, přičemž vylepšený algoritmus má sledovat hluché časy, kdy uživatel nevyžaduje od počítače velkou porci výkonu, čehož systém využije právě k indexaci souborů. Největší dopad pocítí majitelé notebooků s pomalými disky s rychlostí 5400 otáček/vteřinu, na počítačích s SSD úložišti změnu pravděpodobně nepocítíte.

Květnový update Windows 10 byl původně zvažován na příští „zaplátovací“ úterý, které připadá na 12. května, avšak podle analytičky Mary Jo Foley zřejmě dojde k odložení na 28. květa. Microsoft v tomto týdnu vydal v pomalém kruhu aktualizací nové sestavení s číslem 19041.208, pravděpodobně by se mohlo jednat o uvažovanou verzi RTM.

Windows 10X pro běžné počítače

Poslední novinka se týká spíše vzdálenější budoucnosti. Microsoft v loňském roce představil speciální verzi Windows 10X pro počítače se dvěma displeji (nebo jedním ohebným). Poprvé jsme se s ním měli setkat letos u ohebného počítače Surface Neo, ten však byl společně s Windows 10X odložen až na rok 2021.

Inovované rozhraní systému pro dva displeje si mohou vývojáři již několik týdnů ozkoušet v oficiálním emulátoru, nyní do něj Microsoft propašoval poměrně zajímavou novinku – režim pro jeden displej. To by mohlo naznačovat, že systém Windows 10X by se mohl dostat nejen na nové „skládačky“, ale i na běžné počítače s dotykovými obrazovkami, pro které je navržen. To by ovšem znamenalo, že by Microsoft musel přidat podporu pro ovládání aplikací v oknech; to zatím Windows 10X neumí.

Microsoft Emulator (used for 10X at the moment) supports a larger device, much bigger but also single screen. This might come out soon I guess? pic.twitter.com/cprO5WNit9 — Gustave Monce (@gus33000) April 28, 2020

Windows 10X mají být moderním a lehkým systémem postaveným od základů, tzn. že v něm nenajdete spoustu reliktů minulosti. Přestože největší změny proběhnou „pod kapotou“, systém bude jiný i navenek – inovován bude hlavní panel, nabídka Start, Centrum akcí i některé aplikace, např. Průzkumník. Klasické win32 aplikace v něm spustíte již pouze formou emulace v izolovaných kontejnerech.