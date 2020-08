Nové Samsungy umí dynamicky měnit obnovovací frekvenci displeje

Aktuálně nejvybavenější smartphony od Samsungu, modely Galaxy Note 20 Ultra a Galaxy Z Fold 2, se pyšní OLED zobrazovači s variabilní obnovovací frekvencí, která může dosahovat až 120 Hz. Korejská firma se tomuto tématu na tiskové konferenci příliš nevěnovala, pojďme se tedy podívat, jak je technicky tato variabilita řešena.

Galaxy Note 20 Ultra a Galaxy Z Fold 2 mění dynamicky frekvenci podle toho, co se zrovna děje na obrazovce. Při víceméně statickém obraze (např. čtení článků) je frekvence nastavena na 1 – 11 Hz, při sledování videa na 24 – 120 Hz a při hraní her na 30 – 120 Hz.

The Note 20 Ultra and Z Fold 2 can change its refresh rate depending on the content. For example:

Articles: 1-11Hz

Movies: 24-120Hz

Games: 30-120Hz

GIF source: https://t.co/iqKRTHtS4O

Ideally, this will improve battery life. How much, though, will need to be tested. pic.twitter.com/lWpwKvJkVl

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 9, 2020