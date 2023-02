Nové rozšíření pro hru Forza Horizon 5 potěší milovníky závodů rallye

Nové rozšíření s názvem Rally Adventure nabídne nový region Sierra Nueva se šesti různými biomy

Datum vydání bylo nastaveno na 29. března pro PC, Xbox One, Xbox Series X/S a Xbox Clound Gaming

Součástí budou nová auta, hudba i vylepšená technická stránka

Vývojářské studio Playground Games oznámilo druhé velké rozšíření pro oceňovanou závodní hru Forza Horizon 5. DLC s názvem Rally Adventure zavede hráče do nové oblasti Sierra Nueva severně od mapy Mexika ze základní hry. Jak název napovídá, vše se bude točit kolem frenetických závodů rallye s důrazem na preciznost v každé zatáčce. Datum vydání bylo nastaveno na 29. března, a to pro PC, Xbox Series X/S, Xbox One a Xbox Cloud Gaming. Předplatitelé Game Passu mohou DLC získat se slevou.

Forza Horizon 5 Rally Adventure - Official Announce Trailer

Sierra Nueva sestává z nových prostředí, silnic a závodních okruhů, které budete prozkoumávat z nové počáteční lokace The Horizon Badlands Festival. Region tvoří šestice nových biomů včetně úchvatného kaňonu či kompletně zničitelného lesa, lákají tvůrci v tiskové zprávě. Rallye je velmi náročnou závodní disciplínou, což by se ve srovnání se základní hrou mě odrazit na vyšší obtížnosti závodů.

Součástí balíčku jsou i pokročilé možnosti úpravy vozidel, díky nimž si můžete vytvořit dokonalé rallye vozidlo, či nová hudba v podobě playlistu Epitaph pro vyznavače punkrockové muziky. Nechybí ani přepracovaná technická stránka hry v podobě vylepšených zvuků nebo pokročilé deformace terénu.

Rozšíření obsahuje plnohodnotný a svébytný režim kariéry včetně unikátních způsobů získávání zkušenostních bodů a odměn či odemykání nového obsahu. Vozový park se rozšíří o deset kousků, mezi nimiž najdete namátkou třeba 1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 “Scumbug” či 2022 Ford F-150 Lightning Platinum.