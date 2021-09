Představení nového MacBooku Pro se blíží: vše, co o něm víme

Ať už Apple do konce letošního roku představí cokoliv, asi největší očekávání jsou kladena na nové MacBooky Pro. Ačkoliv někteří už prodali své staré MacBooky s tím, že již v dubnu je vymění za nové modely, stále jsme se jich nedočkali.

S blížícím se koncem roku to nyní vypadá, že v listopadu už nové MacBooky Pro opravdu uvidíme. A ačkoliv Apple dělá, co může, mnohé informace v mezičase vypluly na povrch. Více konektorů, lepší displeje a možná i návrat technologie MagSafe. To zdaleka není vše. Proto jsme připravili shrnutí všech očekávaných funkcí a parametrů, které by měly nové MacBooky Pro přinést.

Dva modely, dvě velikosti

Podle posledních zpráv Apple chystá tradičně dvě velikosti MacBooku Pro. V nabídce zůstane větší 16″ model, ale doplní jej menší 14″. Ten by měl zůstat rozměrově velmi podobný svému předchůdci, protože navýšení úhlopříčky displeje bude dosaženo především zúžením okolního rámečku.

Displej s technologií mini-LED?

Podle mnoha zpráv to vypadá, že se máme na co těšit i v oblasti displeje. Apple by měl použít technologii mini-LED, což by přineslo lepší kontrast i vyšší jas než u OLED displejů. Vzhledem k tomu, že Apple už mini-LED úspěšně integroval u letošního iPadu Pro, zdá se velmi pravděpodobné, že s touto novinkou přijde i u MacBooku Pro.

Návrat konektorů a možná i čtečky SD karet

Mnoho uživatelů kritizuje novější MacBooky a zároveň nedá dopustit na své staré kusy především kvůli nedostatku konektorů. Po koupi nového stroje totiž musíte často zainvestovat ještě do další redukce nebo doku, který vám porty rozmnoží. To není ani estetické, ani ekonomické nebo snad praktické řešení.

Podle analytika Ming-Chi Kua to vypadá, že by Apple v tomto případě mohl prosby svých zákazníků vyslyšet, a nové modely doplní o další USB porty nebo snad i čtečku SD karet, což by potěšilo především fotografy a další kreativce.

MagSafe i u MacBooků

MagSafe si asi pamatujete ze starších MacBooků. Možná takový stroj stále používáte, protože konec této technologie přišel v roce 2016, kdy Apple MagSafe nahradil napájením pomocí USB-C portu. Ačkoliv jsme si na něj už zvykli, Apple zřejmě chystá velký návrat magnetů.

Po úspěchu magnetického nabíjení u iPhonu 12 se Apple nejspíše odhodlal k druhému pokusu a u MacBooku Pro nové generace vsadí opět na MagSafe nabíječku. Uvidíme, zdali to tentokrát bude trvanlivější řešení.

Konec TouchBaru?

Když Apple v roce 2016 přišel s přídavným dotykovým displejem ve tvaru tenkého proužku nad klávesnicí, měla to být zásadní funkční výhoda. Ačkoliv TouchBar uměl pár věcí, s kterými byste si na klávesnici neporadili, prodejní trhák to nebyl.

Dnes se tedy spekuluje o tom, že TouchBar z MacBooků opět zmizí. V průběhu roku to potvrdil Mark Gurman i Kuo. Nic ale není jisté a obzvláště v tomto bodě bychom si raději měli počkat na oficiální představení.

Pokračování řady Apple Silicon

Patrně nejzásadnější novinkou má být nová generace procesorů Apple Silicon. Očekávání jsou o to větší, protože první model M1 se hrdě zařadil k nejvýkonnějším čipům vůbec a svou funkci plní výborně. Vzhledem k tomu, že Apple bez okolků hlásá své plány postupně se odpojit od Intelu a generovat své vlastní procesory, asi těžko můžeme u nových MacBooků Pro čekat cokoliv jiného.

Nový procesor s označením M1X nebo M2 by měl být osazen v obou velikostech MacBooků a výkonnostně na tom bude ještě lépe než M1. Má také podporovat spolupráci s až 64 GB operační paměti, což je oproti aktuálním 16 GB značné navýšení.

Konkrétně půjde o 10 výpočetních jader s maximálním výkonem a 2 jádra pro efektivní práci s minimálními energetickými nároky. Možná se dočkáme také 16 nebo snad až 32 grafických jader. Nový procesor tedy nabídne opravdu revoluční výkon a měl by být jednoznačně největším lákadlem.

Dočkáme se v listopadu?

Aktuálně se jako nejpravděpodobnější termín pro představení jeví letošní listopadová akce. Odpovídalo by to zvyklostem z loňského roku, kdy Apple uvedl M1 MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini. I to ale berme s rezervou, protože mnoho zdrojů bylo letos přesvědčeno o představení na WWDC v červnu. To se ale nekonalo.

Ceny samozřejmě zatím neznáme, dá se ale očekávat, že menší model bude o něco dražší než aktuální 13,3″ verze. Jeho cena by tedy mohla startovat někde okolo 42 000 Kč s DPH. Větší model by si cenu mohl zhruba udržet, očekávejme ji opět okolo 70 000 Kč s DPH.