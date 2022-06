Nové MacBooky Air možná nebudou tak veselé, jak jsme očekávali

Zítra startuje týdenní vývojářská konference WWDC, na jejíž úvodní keynote Apple představí nové verze svých operačních systémů a k nim pravděpodobně „přihodí“ i nějaký nový hardware. S největší pravděpodobností se dočkáme nového MacBooku Air, o kterém se šušká už od loňského roku.

Jaký nový MacBook Air bude? Spekulace o něm se dosti různí. Mezi informátory je největší shoda na tom, že bude lehčí, tenčí a barevnější. Poslední položka však nemusí být naplněna tak, jak jsme očekávali. Jon Prosser nás například loni lákal na širokou paletu pastelových barev, takže jsme se těšili na podobné barevné varianty, jaké má poslední generace iMacu.

O větším množství barevných kombinací hovořil i informátor Ming-Chi Kuo, ovšem poslední tweet Marka Gurmana ze serveru Bloomberg naznačuje, že to s těmi barvičkami zase tak slavné nebude. Nový MacBook Air má být prý dostupný ve stejných barvách jako minulá generace, tedy vesmírně šedé, stříbrné a zlaté, nadto bychom se měli dočkat ještě modré.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg

— Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022