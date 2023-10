Nové GTA vyjde dřív, než si myslíte. Pracuje na něm dokonce Netflix

Netflix by chtěl na své platformě nabídnout spin-off hru Grand Theft Auto

Mělo by se jednat o mobilní hru, která nebude mít nic společného s GTA 6

GTA 6 patří k těm úplně nejočekávanějším hrám nadcházejících herních ročníků. Díky tipérům a lovcům všemožných úniků víme, že nejpravděpodobnější datum oznámení nového Grand Theft Auto 6 (provizorní název) od Rockstar Games bude druhá polovina roku 2024. Ještě předtím možná ale dorazí jiné GTA, a sice od Netflixu.

GTA na Netflixu?

Společnost Netflix provozující stejnojmennou streamovací VOD službu založila před nedávnem také vlastní vydavatelské studio Netflix Games, které spolykalo několik menší vývojářských týmů, například Ustwo Games. Dle očekávání z této „fabriky“ zatím lezou pouze mobilní hry, což by se mělo týkat také možného spin-offu k sérii Grand Theft Auto.

Informace z Wall Street Journal (WSJ) hovoří o tom, že Netflix se měl dostat ke spolupráci s vydavatelstvím Take-Two Interactive, které drží licence na sérii GTA. Netflix by rád vyvinul vlastní hru z této série a nabídl ji na své streamovací platformě. O jakou hru se bude jednat, to však zatím není jasné.

Pravdou je, že Netflix do vývoje her investuje hodně peněz, dohromady už přes 1 miliardu dolarů. Nabídnout tedy konečně pořádný titul, kvůli kterému se dostane na herní mapu světa a přiláká tisíce nových předplatitelů, zní jako ideální plán. Kromě toho plánuje do her přetavit také své úspěšně seriály Black Mirror, Wednesday nebo Hra na oliheň.

Mobilní městská akce? Proč ne

Podle odhadů však půjde velmi pravděpodobně o mobilní hru. V tuto chvíli totiž není možné hrát Netflix hry jinak než na smartphonu či tabletu. V plánu je uvedení služby také pro televize a počítače, popřípadě herní konzole, kde by to dávalo asi největší smysl.

Vedle toho je v plánu už delší dobu vypustit očekávané GTA 6. Titul pravděpodobně bude odhalen v druhé polovině příštího roku, přičemž datum vydání by mělo být naplánováno až na rok další, tedy 2025. Co se týče podporovaných platforem, očekávají se v první vlně konzole Xbox a PlayStation a až pak případně PC či Nintendo.