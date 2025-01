Nová Tesla Model Y (2025): známe českou cenu a termín zahájení prodeje

Nová verze Tesly Model Y míří do Česka, automobilka konečně prozradila lokální cenu a dostupnost

Na showroomů v Praze bude nový model k vidění od 31. ledna

První kusy zákazníkům dorazí v průběhu března, půjde o limitovanou edici Launch Series

Nová verze oblíbeného vozu Tesla Model Y, kterého se celosvětově vyrobilo přes 3,5 milionu kusů, míří na český trh. Už v roce 2023 se Model Y zapsal do historie tím, že se stal vůbec prvním elektromobilem, který se dostal do čela seznamu nejprodávanějších vozidel na světě, a to napříč všemi typy pohonných jednotek.

A výjimkou nebyla ani Evropa. Zde Model Y ovládl regionální registrační seznamy a v roce 2023 se stal nejprodávanějším vozidlem bez ohledu na typ pohonu. Model Y se od roku 2022 pro evropské zákazníky vyrábí v továrně Gigafactory Tesla Berlín-Brandenburg, a stejně tomu je i u nové verze.

Inspirace u Cybertrucku a Cybercabu

Nový Model Y má poměrně výrazně přepracovaný exteriér a poskytuje ještě lepší aerodynamickou účinnost. Na rozdíl od Modelu 3 čerpají přední a zadní světelné panely inspiraci v netradičních elektromobilech Cybertruck a Cybercab. Přední světelný panel tvoří výraznou linku a jsou do něj integrovány adaptivní světlomety.

Zadní světelný panel se rovněž táhne přes celé vozidlo a díky své délce se řadí mezi jedny z nejdelších na trhu napříč všemi vozy. Najdeme ze také první sériově vyráběný systém tzv. nepřímého, z vnějšku odráženého osvětlení, které promítá funkci zadního světla na speciální dekorativní lištu.

Právě přepracovaná konstrukce exteriéru snížila celkový odpor vzduchu, což ve spojení s novými koly s vylepšenou aerodynamikou a pneumatikami s nízkým odporem vedlo k prodloužení dojezdu (568 km dle metodiky WLTP). Tesla slibuje i lepší podvozek, který by měl být o poznání komfortnější. V kombinaci s předním akustickým sklem by se mělo zlepšit i celkové odhlučnění kabiny během jízdy. Konečně je také k dispozici kamera umístěná v přední liště. Ta nabízí řidiči rozšířený výhled do okolí a je vybavena kapalinovým ostřikovačem i integrovaným vyhříváním, které zabraňuje zamlžování a odmrazování v chladném počasí.

Po pěti letech od uvedení tohoto populárního elektromobilu na trh si u nové generace můžeme všimnout několika důležitých změn například v podobě fyzického ovládání směrovek, které bylo dříve vyměněno za kapacitní a nyní se opět vrací. Některé změny korespondují s novinkami u Modelu 3 z roku 2023: navýšení výkonu i dojezdu, 8″ kapacitní displej pro pasažéry na zadních sedačkách, tišší kabina s pruhem ambientního osvětlení nebo přední kamera s širokým záběrem.

Zadní sedačky je možné elektronicky složit, kapacita zavazadelníku tak naroste na 2 138 litrů.

Česká cena a dostupnost

Nová verze modelu Tesla Model Y bude prvním zákazníkům na českém trhu doručena během března. Půjde o limitovanou edici Launch Series, za kterou zájemci zaplatí 1 529 900 Kč včetně DPH. Za tuto cenu získáte Long Range verzi s pohonem všech kol, dojezd 568 km (podle WLTP), zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,3 sekundy a maximální rychlost 201 km/h. Součástí výbavy jsou dále 20″ kola Helix 2.0, černá (Solid Black) nebo stříbrná (Quicksilver) barva, tažné zařízení a základní autopilot.

Teslu Modelu Y (2025) Launch Series si můžete objednat zde.

U Launch Series najdeme několik charakteristických prvků, jako například speciální znak na víku kufru a osvětlení dveří, dále nápis na štítku prahu a bezdrátové nabíječce, veganský semiš v interiéru či prémiovou textilní výbavu.

V budoucnu bude Tesla na našem trhu samozřejmě nabízet i další konfigurace, například levnější variantu s pohonem zadní nápravy.

Nový Model Y bude si budou zájemci moci v pražském showroomu prohlédnout už od 31. ledna 2025. Registraci na tuto akci lze provést na oficiálních stránkách Tesly. Starší vozy Model Y zůstávají i nadále k dispozici za ceny startující od 1 153 400 Kč včetně DPH.