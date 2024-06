Nová sluchátka Galaxy Buds 3 budí vášně. Proč taková zásadní změna designu?

Společnost Samsung je úspěšná nejen na trhu s mobilními telefony, ale hojně prodává i vlastní značkové příslušenství, především pak hodinky a sluchátka. Právě u sluchátek roky sází na svůj osobitý design, který mezi zákazníky funguje a odlišuje se od zbytku produkce. Úniky nových sluchadel Galaxy Buds 3 však poukazují na zcela odlišný design.

Server 91mobiles sdílel dvě fotky, které údajně zachycují prodejní balení zatím nepředstavených sluchátek Galaxy Buds 3. Dle obrázku na krabičce je patrné, že Buds 3 změní design a oproti dvěma předchozím generacím nabídnou klasickou konstrukci s nožičkou a silikonovými špunty.

V portfoliu Samsungu jde o celkem velkou změnu. Vždyť korejský výrobce od začátku protežoval design sluchátek bez nožičky. První Galaxy Buds, stejně jako Buds+ a Buds 2. generace byla sluchátka, která se kompletně schovají do vašeho ucha; bez nožičky.

Špuntíky tohoto typu byly mezi zákazníky oblíbené, Samsung se díky nim odlišoval od své konkurence v podobě Applu. Americký výrobce totiž jako první přinesl dnes tolik osobitá sluchátka AirPods s nožičkou.

Aktuální únik sluchátek Galaxy Buds 3 od Samsungu nenechal nikoho v klidu, podle některých snad musí jít o fotomontáž. „Sluchátka na obrázku vypadají tak špatně, že se skoro přikláníme k názoru, že jde o podvrh. Sluchátka a nabíjecí pouzdro zobrazené na prodejním balení vypadají úplně jinak než všechna předchozí sluchátka Galaxy Buds,“ napsal redaktor serveru SamMobile.

Opak je ale nejspíš pravdou. Již v minulosti unikly na povrch nové piktogramy z aplikace Samsung Members, kde jsou vidět Galaxy Buds 3 a Buds 3 Pro jako sluchátka s nožičkou. Nyní uniklý design tedy spekulace tohoto typu jen přiživuje.

Samsung leaking their own products is priceless. Here's the Galaxy Buds3 and Buds3 Pro 👋🏽 pic.twitter.com/2mJP3ZFOa9

— Rydah (@RydahDoesTech) June 12, 2024