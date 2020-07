Nová Škoda Octavia potěší (nejen) geeky. Je plná zajímavých technologií

Škoda Octavia je prodejní bestseller. Čtvrtá generace chce na prodejní úspěchy samozřejmě navázat. Až čas však ukáže, jak velkou oblibu si mezi zákazníky získá. Informace, které známe už teď ukazují, že by plán Škody Auto měl klapnout.

Modernější design, nové motory, velký zavazadelník i další atraktivní věci nová generace Škody Octavie přiváží na trh. S litrovým tříválcem vás „Octávka“ nevyjde ani na půl milionu korun. Avšak nějaký velký luxus nečekejte – pokud toužíte po něčem lepším, na stůl budete muset vysázet minimálně o tři sta tisíc korun více.

Otevřít nebo zavřít žaluzie?

Vývojový tým do Škody Octavia nainstaloval žaluzie. Ne však ty, které vás nejspíše napadnou jako první. Jedná se však o podobný systém a najdete ho pod maskou chladiče. Praktický stejné řešení už má například BMW, které umí dle potřeby otevírat nebo zavírat ledvinky. A k čemu je to dobré?

Ve chvíli, kdy je motor studený se vyplatí žaluzie zavřít, aby pohonná jednotka měla co nejdříve ideální teplotu. Ve chvíli, kdy už je motor zahřátý, se naopak hodí ho více chladit. V tu chvíli se žaluzie otevřou. Samozřejmě, že tohle řešení neovládáte vy, to si nechte na žaluzie, které máte doma. Zde se o vše stará elektronika, která ví, co je v danou chvíli pro auto nejlepší.

V případě zavření se nemusíte bát ani brzd. Ty se nově mohou chladit pouze skrz masku chladiče, kudy proudí vzduch do motoru. Ventilátory následně dokážou onen vzduch dostat i k brzdám.

V nabídce nechybí head-up displej

Poprvé si do Octavie můžete objednat také head-up displej. Pro ty, kteří úplně nevědí o co jde – vysvětlím na následujících řádcích. V palubní desce za budíky je speciální „displej“, ze kterého se přes zrcadlo veškerý obraz odráží na čelní sklo, kde se vám promítají různé informace. Nejčastěji jde o aktuální rychlost, navigační pokyny, zobrazení dopravních značek i informaci o aktuálně zapnutých jízdních asistentech.

Jde opravdu o jednoduché vysvětlení pro ty, co by nevěděli, co head-up displej je. Výhoda je, že se nemusíte dívat na budíky před vámi, tedy tolik sklánět hlavu dolů a lépe byste měli reagovat na jednotlivé situace na silnici.

V případě výbavového stupně Style s dvoulitrovým naftovým motorem pod kapotou si Škoda Auto za head-up displej řekne 27 700 Kč. Ale pozor! Abych byl přesný, za tento příplatek dostanete také adaptivní tempomat, asistenta hlídání jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek i asistenta změny jízdního pruhu. Jedná se tedy o komplexní balíček.

Plaťte jen za to, co využíváte

Chytrý telefon má dnes v kapse prakticky každý, takže je velká pravděpodobnost, že zrovna i vy znáte aplikace jako Spotify, Google Disk, Netflix nebo Revolut. Důvodem, proč mluvím zrovna o těchto aplikací je ten, že všechny zmíněné nabízejí stejný finanční model. Jednoduše si za služby platíte každý měsíc a poté můžete využívat různé funkce. A jak to souvisí s autem?

Nemusíme jít od Škody Auto zrovna daleko. Na podobný scénář se připravuje například Volkswagen, který v modelu ID.3 chce nabídnout určité funkce právě na bázi měsíčního předplatného. Stejný model připravuje Audi a za pár let to jistě bude běžná součást prakticky všech automobilek, včetně BMW.

I Škoda Octavia onu funkci nabízí. Zpočátku si můžeme připlatit například za více barev v ambientním osvětlení či za lepší světlomety. Když si to zasadíme do nějaké příběhu, například v průběhu léta při cestě do práce a z práce vám s velkou pravděpodobností stačí pouze základnější světlomety. Ve chvíli, kdy v zimě musíte pracovně šestkrát do měsíce do Německa, se vám lepší světlomety mohou hodit. A právě v tu chvíli si je můžete předplatit. Jedná se o stejný systém, jako už mnozí z nás používají několik let. A to nejen u aplikací, které jsem jmenoval výše.

Zase jsi mi rozladila sedadlo!

Zná to asi každý, kdo někdy s někým sdílel auto. Ba co, občas stačí, aby do auta sedl váš kamarád, který si chce vyzkoušet pozici za volantem a je vymalováno. Posune si sedadlo ve všech směrech, nastaví si zrcátka dle svého, vypne vám nějaký ten asistent a vaše tepová frekvence, jakmile to celé zjistíte, je nebezpečně blízko vaší panoramatické střeše.

I to je důvod, proč si dnes můžete koupit elektricky ovládaná sedadla s pamětí. Takovou možnost nabízí i Škoda Octavia a to značně vylepšenou. Nově si auto nepamatuje pouze vaší pozici za volantem a nastavení zrcátek, ale také nastavení veškerých asistenčních systémů.

Novinky v infotainmentu a USB-C

Vůbec poprvé bude v infotainmentu k vidění 3D model vašeho auta, což už známe z modelů od Audi nebo BMW. K dispozici jsou i nová pozadí i možnost si oblíbené funkce přidat do ovládacího centra, které stáhnete jedním gestem od horního okraje displeje.

Škoda Auto pokračuje i v nastoleném trendu a v autě tak nenajdete jiný konektor než USB-C. Na naší otázku, proč nejde nabídnout i standardní USB, jsme se dozvěděli, že důvodem je primárně rychlejší nabíjení, které USB-C podporuje. Ať už je to jakkoli, počítejte s tím, že si s velkou pravděpodobností budete muset koupit nový nabíjecí kabel pro váš chytrý telefon.