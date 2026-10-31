Nová pecka od Sony i vylepšená trilogie Crysis! Tento balíček sci-fi her stojí jen pár stovek

- Humble Bundle aktuálně nabízí velmi výhodný balíček, který obsahuje 9 her z žánru sci-fi
- Nabídka obsahuje všechny tři remasterované díly Crysis i nedávno vydanou extrakční střílečku Marathon od PlayStationu
- Balíček si můžete pořídit až do 12. listopadu za 26,87 eur, tedy přibližně 650 korun
Balíček s výstižným názvem Sci-fi Exposure od známého obchodu Humble Bundle obsahuje celkem 9 her na Steam za 27 eur, v přepočtu tedy za cca 650 korun. Na první pohled se to může zdát mnoho, v balíčku však kromě remasterované trilogie Crysis či zdařilého Robocopa obsahuje extrakční střílečku Marathon od studia Bungie, která vyšla teprve letos v březnu. S nákupem raději příliš neotálejte, nabídka platí pouze do 12. listopadu.
Marathon si rozhodně zaslouží vaší pozornost. Extrakční střílečka od studia Bungie, které stojí za známými sériemi Halo a Destiny, se odehrává uprostřed ztracené kolonie na planetě Tau Ceti IV. V tříčlenných týmech nebo sólo budete bojovat o přežití, sbírat cenné předměty a odhalovat záhadné artefakty. Na konci každého kola pak musíte uniknout z bojiště, abyste o pracně nashromážděný loot nepřišli. Hra na první pohled zaujme unikátním výtvarným zpracováním a skvěle zpracovanou střelbou.
Trojitá dávka Crysis
Balíček obsahuje také všechny tři díly ikonické série Crysis v remasterovaných edicích. Obzvláště první díl svého času zaujal pokročilým grafickým zpracováním a fyzikálním modelem, což se podepsalo na nekompromisních hardwarových požadavcích. Vylepšené verze už sice takovým benchmarkem nejsou, přesto je na ně stále radost pohledět.
Výtěžek z prodeje balíčku si již tradičně mezi sebou rozdělí organizátoři z Humble Bundle, zúčastněný vydavatel a vybraná charita. Tentokrát můžete podpořit organizaci s názvem charity:water, která pomáhá lidem, kteří nemají přístup k čisté, bezpečné pitné vodě. Za balíček můžete zaplatit i libovolnou vyšší částku, jejíž rozdělení můžete upravit před dokončením nákupu.
Kompletní seznam her v balíčku
- Marathon
- Xenonauts 2
- Crysis Remastered
- Crysis 2 Remastered
- Crysis 3 Remastered
- Robocop: Rogue City – Collection (kromě základní hry Robocop: Rogue City jsou součástí kolekce 4 DLC a samostatně spustitelné rozšíření s podtitulem Unfinished Business)
- Ghostrunner
- Ghostrunner 2