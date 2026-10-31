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Nová pecka od Sony i vylepšená trilogie Crysis! Tento balíček sci-fi her stojí jen pár stovek

Marek Bartík
Marek Bartík 31. 10. 13:30
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Crysis
  • Humble Bundle aktuálně nabízí velmi výhodný balíček, který obsahuje 9 her z žánru sci-fi
  • Nabídka obsahuje všechny tři remasterované díly Crysis i nedávno vydanou extrakční střílečku Marathon od PlayStationu
  • Balíček si můžete pořídit až do 12. listopadu za 26,87 eur, tedy přibližně 650 korun

Balíček s výstižným názvem Sci-fi Exposure od známého obchodu Humble Bundle obsahuje celkem 9 her na Steam za 27 eur, v přepočtu tedy za cca 650 korun. Na první pohled se to může zdát mnoho, v balíčku však kromě remasterované trilogie Crysis či zdařilého Robocopa obsahuje extrakční střílečku Marathon od studia Bungie, která vyšla teprve letos v březnu. S nákupem raději příliš neotálejte, nabídka platí pouze do 12. listopadu.

Marathon si rozhodně zaslouží vaší pozornost. Extrakční střílečka od studia Bungie, které stojí za známými sériemi Halo a Destiny, se odehrává uprostřed ztracené kolonie na planetě Tau Ceti IV. V tříčlenných týmech nebo sólo budete bojovat o přežití, sbírat cenné předměty a odhalovat záhadné artefakty. Na konci každého kola pak musíte uniknout z bojiště, abyste o pracně nashromážděný loot nepřišli. Hra na první pohled zaujme unikátním výtvarným zpracováním a skvěle zpracovanou střelbou.

Trojitá dávka Crysis

Balíček obsahuje také všechny tři díly ikonické série Crysis v remasterovaných edicích. Obzvláště první díl svého času zaujal pokročilým grafickým zpracováním a fyzikálním modelem, což se podepsalo na nekompromisních hardwarových požadavcích. Vylepšené verze už sice takovým benchmarkem nejsou, přesto je na ně stále radost pohledět.



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Výtěžek z prodeje balíčku si již tradičně mezi sebou rozdělí organizátoři z Humble Bundle, zúčastněný vydavatel a vybraná charita. Tentokrát můžete podpořit organizaci s názvem charity:water, která pomáhá lidem, kteří nemají přístup k čisté, bezpečné pitné vodě. Za balíček můžete zaplatit i libovolnou vyšší částku, jejíž rozdělení můžete upravit před dokončením nákupu.

Kompletní seznam her v balíčku

  • Marathon
  • Xenonauts 2
  • Crysis Remastered
  • Crysis 2 Remastered
  • Crysis 3 Remastered
  • Robocop: Rogue City – Collection (kromě základní hry Robocop: Rogue City jsou součástí kolekce 4 DLC a samostatně spustitelné rozšíření s podtitulem Unfinished Business)
  • Ghostrunner
  • Ghostrunner 2
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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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