Nová klávesnice k iPadu Pro má kromě vysoké ceny ještě jednu nevýhodu

Apple začal v minulém týdnu prodávat nový klávesnicový kryt Magic Keyboard pro nedávno představený iPad Pro. Toto příslušenství zaujme novým mechanismem kláves, integrovaným touchpadem, vestavěným USB-C portem a hlavně vysokou cenou, která atakuje 10 tisíc korun.

Apple is using the lightest bird in the world to advertise its heavy laptop keyboard. You can't make this up ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/E6a5rtPLN6

— Tom Warren (@tomwarren) April 20, 2020