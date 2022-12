Nothing v Londýně otevřel kamennou prodejnu. Na návštěvníky čekalo překvapení

Oficiální oznámení o první kamenné prodejně Nothing přišlo už na konci října. Nový obchod v londýnské čtvrti Soho se nyní opravdu otevřel prvním zákazníkům. Stalo se tak v sobotu 10. prosince v 11:30 místního času. Společnosti se podařilo splnit avizované plány ohledně přestřižení pásek ještě před Vánoci.

Nothing Store Soho opens today.

To celebrate, we’re giving our first customers something special. The chance to buy a limited edition #the100 Ear (stick) and exclusive Nothing merch. Doors open from 11.30am. First come, first served.

4 Peter Street, Soho, London, W1F 0AD. pic.twitter.com/vFuX6J1Fap

