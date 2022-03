Nothing Phone (1) chce konkurovat iPhonům. Máme první informace o výbavě

Technologická společnost Nothing, za kterou stojí Carl Pei, spoluzakladatel OnePlus, dnes uspořádala krátkou virtuální akci s podtitulem The Truth. Kdo od události očekával nový hardwarový produkt, dostal „Nothing“. To ale neznamená, že se nic neděje.

Nothing Phone (1) dorazí v létě. Co o něm víme?

Carl Pei dnes poprvé oficiálně prozradil, že jeho firma letos představí nový smartphone. Bude se jmenovat Nothing Phone (1) a bude představen v průběhu letošního léta. Jeho tvůrci mají se svým telefonem (a dalšími budoucími produkty) nemalé cíle, a to konkurovat Applu a jeho širokému uzavřenému ekosystému. Pei zmínil například jablečnou funkci Universal Control, kdy spolu produkty Apple přirozeně spolupracují, aniž by bylo nutné je jakkoliv speciálně konfigurovat. Nothing chce svým zákazníkům poskytnout podobný zážitek.

A co ještě o chystaném telefonu víme? Bude chtít zaujmout jedinečným vzhledem, o který se postará Adam Bates, bývalý šéf designu společnosti Dyson. Telefon bude pohánět (pravděpodobně vlajkový) čipset od Qualcommu a poběží na něm operační systém Nothing OS založený na Androidu. I v jeho případě je slibován neotřelý zážitek, a to nejen díky vzhledu, ale i funkcím.

Podle prvních screenshotů to vypadá, že systém bude využívat převážně kombinace černé, červené a bílé barvy. Vsadí také na svůj tečkovaný font, který firma používá ve svých marketingových materiálech. Podle Carla Peie si má systém Nothing OS vzít od Androidu jen to nejnutnější, přičemž každý bajt má plnit svůj účel. Pravděpodobně se tak dočkáme podobného přístupu, jaký kdysi razil systém Oxygen OS na smartphonech OnePlus, než se firma rozhodla jej sloučit s ColorOS od společnosti Oppo. Nothing vytvoří i svůj vlastní launcher, který si budou moci vyzkoušet též majitelé zařízení jiných značek, a to už od příštího měsíce.

Pro vývoj nových produktů firma získala od svých investorů nemalé prostředky a aby byla schopna co nejrychleji rozšiřovat ekosystém kompatibilních produktů, nabízí spolupráci i ostatním firmám. Slibovaná přirozená komunikace mezi zařízeními se tak možná bude týkat i zařízení výrobců třetích stran. Než se tak ale stane, budeme netrpělivě vyhlížet první telefon této nové značky. Bohužel, přesný termín odhalení zatím není znám, takže si musíme vystačit se strohým termínem „léto 2022“.