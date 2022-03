Nothing chystá první smartphone. Prototyp byl k vidění na MWC

Společnost OnePlus předloni opustil její spoluzakladatel Carl Pei, aby následně založil technologickou firmu Nothing. Jejím prvním produktem se stala bezdrátová sluchátka Ear (1), ovšem podle nedávných zvěstí chystá výrazně širší portfolio produktů. Jeden by měl dorazit už brzy.

První smartphone Nothing už příští měsíc?

Podle zprávy serveru TechCrunch se Carl Pei setkal na veletrhu MWC s několika klíčovými představiteli mobilního odvětví, aby jim ukázal prototyp prvního smartphonu své nové značky. Mezi těmito osobami byli například zástupci společnosti Qualcomm, od které bude Nothing pravděpodobně odebírat čipsety – oba subjekty totiž na konci loňského roku uzavřely partnerství.

Prototyp telefonu bohužel úspěšně unikl objektivům fotoaparátů, takže si jej můžeme zatím pouze představovat. Měl by částečně sdílet design se sluchátky Ear (1), pravděpodobně si od nich vypůjčí prvky průhlednosti. Vliv na výsledek by mohl mít i fakt, že Nothing vlastní patenty a know-how zaniklého výrobce smartphonu Essential Phone.

A kdy bychom se mohli prvního smartphonu Nothing dočkat? Podle nejnovějších zvěstí by mohl dorazit nečekaně brzy – hovoří se o dubnu letošního roku, tedy už příštím měsíci.