Nokia klidně mohla porazit Apple. Chybělo jen málo, prozrazují interní dokumenty

V roce 2007 představení iPhonu změnilo svět mobilních telefonů

Lídrovi tehdejšího trhu, Nokii, se nepodařilo naskočit na tento nový trend

Ukazuje se však, že ve společnosti byli lidé, kteří si byli tohoto rizika vědomi

Trh s elektronikou neustále něčím překvapuje. Firmy, které byly včera lídrem v oblasti mohou zítra zkrachovat nebo přijít o celé odvětví. Co se týká telefonů, tak své by o tom jistě mohla říct finská společnost Nokia, kdysi světová jednička v mobilních telefonech, které se však nepodařilo naskočit na trend smartphonů.

Prozíraví zaměstnanci

Nyní se však ukazuje, že ve firmě byli lidé, kteří si tento trend, jež nastolil Apple se svým iPhonem, uvědomovali a vedoucí varovali před možnou hrozbou. V nově zveřejněných archivech byla totiž objevena důvěrná interní prezentace, která ukazuje, že minimálně 9 zaměstnanců finského korporátu si tento problém uvědomilo, den po představení prvního iPhonu v roce 2007.

Den před jeho uvedením měla Nokia podíl na trhu přibližně 50 % a žádná jiná společnost se jí takto neblížila. Jednalo se nejen o finanční dominanci, ale i o určitý styl. Každý teenager v té době chtěl Nokii, asi jako dnes právě iPhone.

Ohromující a neuvěřitelně citlivé UI

Prozíraví pracovníci finské ikony však viděli, že iPhone má jisté výhody, které Nokia v té době postrádala. V prezentaci s názvem Apple iPhone byl představen (ano, jmenuje se „iPhone“) mimo jiné uvedli:

„Apple iPhone je vážným konkurentem na špičkové úrovni. Jeho vizuálně ohromující a neuvěřitelně citlivé uživatelské rozhraní dotykového displeje se může stát novým standardem a je příslibem bezkonkurenčně snadného používání. Má skvěle integrované aplikace, které využívají internet.“

Dále v prezentaci, na níž upozornil server Daring Fireball a kterou si můžete celou prohlédnout zde, stálo, že by Nokia měla vytvořit podobné internetové služby jako má iPhone, ať už vlastní nebo ve spolupráci s Googlem či firmou Yahoo a zaměřit se na trh s levnějšími zařízeními.

Vedení je varující zaměstnance neposlouchalo

Také apelovali, že by se Nokia měla zaměřit právě na uživatelské rozhraní, které sice léta bylo její silnou stránkou, avšak vypadalo to, že vedle UI Applu svoji přednost ztratí. A jednou to bude Apple, který bude určovat, co je cool.

Sice možná vše nepředpověděli naprosto přesně, avšak představenstvo Nokie stejně nedalo na jejich rady a během pouhých 7 let se z krále trhu stal propadák. Ukazuje to tak, jak rychle může dominantní technologická společnost ztratit své postavení, ačkoliv se předpokládalo, že bude panovat stále. Otázkou tak možná zůstává, jestli se něco podobného nemůže stát i právě Applu, pokud nebude dostatečně inovativní.