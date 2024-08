Apple chce srazit Samsung na kolena, na rok 2026 plánuje rovnou dvě skládačky

Gigant z Cupertina podle spekulací už delší dobu experimentuje s ohebnými zařízeními

Podle známého analytika Jeffa Pu by rád představil rovnou dvě varianty

Dočkat bychom se měli ve druhé polovině roku 2026

Ohebné smartphony jsou v současné době v kurzu, a i když se do tohoto odvětví vrhá stále více výrobců, jeden přeci jen stále chybí – Apple. V jeho případě se o ohebném zařízení spekuluje už delší dobu, nicméně gigant z Cupertina se k uvedení vlastní skládačky stále příliš nemá. Spekulace ovšem v poslední době stále nabírají na síle, přičemž tentokrát přišel známý analytik Jeff Pu z poměrně překvapivým oznámením – Apple nemá v plánu pouze jednu skládačku, ale rovnou dvě.

Představí Apple za dva roky hned dvě skládačky?

O různých typech ohebných zařízení, se kterými Apple údajně experimentuje, vás pravidelně informujeme a až doposud nebylo jasné, k jakému typu skládačky se nakonec přikloní. Je proto poměrně překvapivé, že se nejspíše vůbec rozhodovat nebude a uvede na trh dva různé typy, a to vcelku brzy, konkrétně v druhém kvartálu roku 2026. Mělo by se jednat nejen o skládací iPhone ve stylu Galaxy Z Flip, ale také o jakýsi hybrid mezi iPadem a MacBookem.

Není to poprvé, co slyšíme o skládacím iPhonu, který se má objevit už za dva roky. Minulý měsíc došlo k úniku informací, které poukazovaly na to, že skládací iPhone přijde právě v roce 2026 a bude mít tvar véčka, podobný modelu Samsung Galaxy Z Flip 6. Stejný únik naznačil, že největším problémem Applu je odstranění záhybu displeje, což je údajně pro společnost zásadní překážka.

O skládacím MacBooku/iPadu jsme pro změnu už nějakou dobu neslyšeli. Myšlenka skládacích notebooků je pro řadu poměrně přitažlivá, především pak pokud preferujete systémy iPadOS a macOS před čistě mobilním systémem iOS. Apple je v jejich případě podle všeho stále v rané fázi vývoje, takže je docela možné, že jejich vývoj bude předčasně ukončen a nikdy se nedostanou na trh.