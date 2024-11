Nintendu to raději neříkejte. Na Androidu se objevil nový emulátor konzole Switch

Společnost Nintendo se v letošním roce rozhodla tvrdě zakročit proti emulátorům svých starších her

Tvůrce emulátorů Zephyron se ale nevzdává a zkouší to s novinkou s názvem Citron

Emulátor se aktuálně nachází v předběžném přístupu, vyzkoušet si ho můžete na PC, Linuxu i Androidu

Na scéně tzv. emulátorů, tedy softwaru, který umožňuje běh aplikací a her na jiné platformě či operačním systému, je v letošním roce nebývale živo. Emulátory stařičkých her se díky nařízení Evropské unie konečně mohou objevit v App Store. Japonská společnost Nintendo se s emulátory naopak pustila do lítého boje, který vyústil ve zrušení několika z nich včetně populárních Yuzu či Ryujinx – to vše patrně v přípravě na příchod konzole Switch 2, která oficiálně nabídne zpětnou kompatibilitu.

Citrusové plody

Příznivci retro her se nicméně nevzdávají, a tak se na Androidu objevil zbrusu nový projekt s názvem Citron, odnož výše zmíněného Yuzu. S ohledem na letošní počínání Nintenda však zůstává nejasné, jak dlouho bude Citron k dispozici. Nová aplikace funguje na základě open-source kódu Yuzu, od něhož se ale příliš neliší, byť nabízí několik menších úprav a optimalizací. Podobnost obou emulátorů se ostatně odráží i ve zvolených názvech – v obou případech se jedná o citrusové plody.

Pro vzdělávací účely

Ve snaze ochránit projekt před právní kontrolou označuje vývojář Citronu Zephyron aplikaci jako „Nintendo Homebrew Emulator“, nikoli jako emulátor Nintenda Switch. Při prvním otevření verze pro PC se ostatně zobrazí vyskakovací okno, které upozorňuje, že aplikace je určena pouze pro vzdělávací účely, a přenáší veškerou právní odpovědnost na uživatele. Rovněž striktně zakazuje používat Citron pro pirátské nebo neautorizované kopie her.

Závěrem je třeba zmínit, že na předchozí odnože Yuzu jako Suyu a Sudachi už si Nintendo stačilo posvítit, což vedlo k tomu, že webová služba GitHub na začátku tohoto roku odstranila jejich repozitáře ze svých serverů. Citron je nyní k dispozici v rámci předběžného přístupu nejen pro Android, ale také Windows a Linux. Odkaz ke stažení naleznete na oficiálních stránkách emulátoru.